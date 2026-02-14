Se suman obras al Parque Industrial: "Tenemos la aspiración de ser el número 1 del país"

En diálogo con Extra FM 102.1, el presidente del Parque Industrial de Mar del Plata Luis Terry Artusa confirmó que comenzará la obra para duplicar el suministro de gas en el predio: "Hace tiempo que lo veníamos pidiendo, es una noticia muy importante producto del esfuerzo del sector privado, en combinación con el público".

El titular del Parque contó que la inversión es totalmente privada y que abarca una cifra por encima de los 3 millones de dólares. "Pasaríamos a los 12.000 m³ de distribución de gas", indicó Terry Artusa y agregó: "Ya está contratada la empresa que va a realizar la obra y ya está todo coordinado con Camuzzi. En los próximos 8 meses va a estar terminada y los pocos lugares que nos quedan en el Parque van a ser más atractivos para adjudicar a nuevas empresas".

Actualmente el Parque Industrial de Mar del Plata aloja a 70 empresas y alrededor de 6500 trabajadores. De acuerdo a la dimensión de los emprendiminetos, aún pueden instalarse 25 empresas más. "Tenemos terrenos disponibles y otros que están en litigios. Con el Municipio estamos trabajando en recuperar esos lotes para las empresas que realmente los necesitan".

Las obras que se hicieron y las que vienen en el Parque Industrial

El presidente del Parque contó que, con inversión privada, ya se realizó la pavimentacion del sector nuevo y la iluminación. Próximamente empezarán los trabajos de cierre perimetral "para darle mayor seguridad a algunos sectores". "El proyecto estrella que tenemos es el de mejorar el ingreso de la ruta 88 para tener una entrada acorde a las empresas que están trabajando en el Parque", contó Terry Artusa.

Ante la pregunta de cuán importante es el Parque Industrial de Mar del Plata en Argentina, el presidente opinó: "Yo considero que estamos en el 3 lugar del país. Tenemos la aspiracion de, en un par de años, ser el número 1 en el país. Estamos compenetrados en eso".

La reciente incorporación de Lamb Weston ha generado el interés de otras empresas en el Parque. "Siempre cuando una empresa importante se radica todo el mundo mira. Creo que tenemos que trabajar en analizar la cadena de valor de los que estamos radicados para convocar a quienes puedan intervenir, con una porción del mercado ya garantizada", dijo Terry Artusa.

Un 70% de las empresas radicadas en el Parque vienen creciendo de manera sostenida en los ultimos años. "Bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación económica. Si es cierto que otros sectores están pasando momentos de sosobra por cuestiones de la macroeconomía y la disyuntiva entre la protección o el subsidio de la economía nacional", opinó el titular.

"Considero que no somos buenos en todo, que tenemos que concentrarse en lo que somos buenos, donde podemos competir al mundo. Hay muchas cosas que resolver, como el tema impositivo y el laboral porque necesitamos reglas claras para competir en igualdad de condiciones con cualquier empresa que venga del exterior", expresó Terry Artusa y agregó: "Equipamiento, mano de obra y tecnologia lo resolvemos los empresarios sin ayuda de nadie".

Para finalizar, el presidente del Parque Industrial habló del trabajo conjunto con el gobierno local. "Guillermo (Montenegro) y su equipo siempre estuvieron a disposición, nunca pusieron ningun interés por encima. Han sido parte de la solución y nunca el problema".