El Gobierno argentino confirmó este domingo que seis ciudadanos argentinos perdieron la vida a causa de los terremotos que sacudieron Venezuela y que dejaron un saldo de 1.450 víctimas fatales y más de 3.300 heridos en ese país caribeño.

El canciller Pablo Quirno, a través de un comunicado publicado en la red social X, indicó que se recibieron 215 solicitudes de asistencia consular. Además, detalló que actualmente hay un compatriota hospitalizado y un menor que se encuentra sin acompañamiento o en situación de vulnerabilidad.

Además, enviarán una comitiva con médicos y enfermeros a Venezuela.

Para brindar apoyo a los argentinos afectados, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió una misión consular humanitaria compuesta por dos funcionarios, quienes arribaron a Venezuela el sábado. Su objetivo principal es relevar las necesidades de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos, colaborar con las familias en la búsqueda de personas desaparecidas, acompañar a los heridos y asistir a los familiares de los fallecidos.

Quirno añadió que los diplomáticos también asistieron a adultos mayores, en coordinación con Cáritas Venezuela, para garantizar la ayuda necesaria a este grupo vulnerable.

Este envío de personal consular ocurre casi dos años después de la expulsión del cuerpo diplomático argentino de Caracas y la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se produjo tras las denuncias de fraude electoral del Gobierno de Javier Milei en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.

Paralelamente a esta misión, Argentina envió el viernes un contingente de 24 brigadistas, entre militares y civiles, que colaboran en las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los sismos.

El Ministerio de Defensa anunció que próximamente enviará un segundo equipo conformado por médicos y enfermeros. Asimismo, un grupo de ingenieros trabaja en la preparación y verificación de dos plantas potabilizadoras que permitirán suministrar agua segura a las comunidades afectadas por el desastre natural.