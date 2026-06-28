Saldrá otro vuelo humanitario a Venezuela: cómo colaborar desde Mar del Plata

En Mar del Plata habrá 5 puntos de acopio para quienes quieran acercar donaciones.

La Asociación Civil de Venezolanos en Mar del Plata anunció el inicio de una campaña solidaria destinada a reunir insumos médicos que serán enviados a Venezuela, en el marco de un nuevo vuelo humanitario que partirá desde Argentina.

La organización confirmó la articulación que harán para participar de esta instancia de envío, lo que permitirá canalizar las donaciones que "los vecinos de Mar del Plata venían ofreciendo en los últimos días".

Desde la Asociación expresaron que, en esta oportunidad, la colecta estará enfocada exclusivamente en insumos médicos específicos previamente solicitados, con el objetivo de garantizar una entrega acorde a las necesidades más urgentes del sistema sanitario venezolano.

Los puntos de acopio en la ciudad

La campaña cuenta con la colaboración de distintos comercios de la ciudad, que funcionarán como centros de acopio. Estos son:

Av. Juan B. Justo 5446 (La Guariqueña),

(La Guariqueña), San Juan 1521 en la Nueva Terminal (Chamos),

en la Nueva Terminal (Chamos), San Patricio 467, esquina calles 8 y 10, (Pernil Caba),

esquina calles 8 y 10, (Pernil Caba), Entre Ríos 1503 (Jojoto),

(Jojoto), San Juan 1636 (Chamos Sport).

La recepción de donaciones se realizará durante dos jornadas, en el horario de 10:00 a 19:00, debido a los tiempos logísticos necesarios para el envío del cargamento a Buenos Aires, desde donde partirá el vuelo el día miércoles.









Entre los medicamentos e insumos prioritarios para donar a Venezuela se solicitaron:

Medicamentos para condiciones crónicas

• Losartán potásico 50 mg (tabletas)



• Hidroclorotiazida 12.5 mg (tabletas)



• Metformina 500 mg (tabletas)



• Amlodipina 5 mg (tabletas)



• Ibuprofeno (tabletas)



• Paracetamol / Acetaminofén 500 mg (tabletas)



• Budesonida (inhalador o solución para nebulización)



• Salbutamol (inhalador o solución para nebulización)



• Desloratadina (tabletas)



• Loratadina (tabletas)



• Prednisona (tabletas)

Soluciones parenterales

• Solución salina 0.9% (500 ml)



• Ringer lactato



• Dextrosa 5%



• Solución 0.45% + Dextrosa



• Sueros de rehidratación oral

Antibióticos

• Ceftriaxona 1 g (ampolla)



• Cefepime 1 g (ampolla)

Analgésicos y antiinflamatorios

• Ketoprofeno (ampolla o tableta)



• Ketorolaco (ampolla o tableta)



• Dipirona (ampolla o tableta)



• Paracetamol / Acetaminofén (tabletas)



• Ibuprofeno (tabletas)

Antieméticos

• Metoclopramida (ampolla o tableta)



• Ondansetrón (ampolla)

Medicamentos para emergencias

• Adrenalina (ampolla)



• Ácido tranexámico (ampolla)

Oftalmología y uso tópico

• Lágrimas artificiales



• Todex (colirio)

Material quirúrgico

• Suturas de Nylon 3-0



• Suturas de Nylon 4-0

Desde Venezolanos en Mar del Plata remarcaron que cada aporte es significativo y destacaron el acompañamiento de la comunidad local: “Cada contribución, por pequeña que sea, puede hacer una gran diferencia”, expresaron. La iniciativa busca canalizar la solidaridad marplatense en un operativo logístico de alcance internacional, con el objetivo de llevar asistencia médica a quienes más lo necesitan.