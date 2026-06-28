Identificaron al acusado de robar el celular a víctima de la tragedia del skatepark y le allanaron la casa

Poco más de veinticuatro horas después de aprehender a una pareja que intentó vender el celular sustraído a Julián Gómez, uno de los heridos en la tragedia del sktepark del lunes pasado, personal policial allanó la casa del acusado del hurto y secuestró elementos de interés para la causa.

Según confirmaron fuentes oficiales a 0223, la Justicia de Garantías avaló el pedido que hizo el fiscal Carlos Russo y allanó la vivienda donde vive el imputado, un joven mayor de edad quefue notificado de la imputación por hurto agravado.

Si bien no se hallaron las zapatillas sustraídas al adolescente de 15 años cuando quedó inconsciente tras el siniestro, los oficiales hallaron varias prendas de vestir similares a las registradas en algunos videos caseros donde se lo observa junto a la víctima.

“Fue correctamente identificado, notificado de la formación de causa y este lunes deberá declarar en la Unidad Funcional de Instrucción N°7”, agregaron.

Por la investigación que se inició luego de que la familia de Julián Gómez denunciara lo sucedido, ya fueron aprehendidos un joven de 23 años y una chica de 20 que se habían comunicado con la prima de la víctima y exigieron el pago de 150 mil pesos para la devolución del equipo.

Ambos se negaron a declarar el sábado ante el fiscal Russo y fueron trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán imputados de encubrimiento agravado..