El testimonio del remisero asaltado a punta de pistola en Constitución: “No sabés si te van a volar los sesos”

Un remisero fue víctima de un violento robo a mano armada el lunes alrededor de las 18.40, cuando acababa de llegar a la casa de su pareja- En la calle Daprotis, casi Roffo, dos delincuentes lo sorprendieron y, tras amenazarlo con un arma de fuego, le robaron el vehículo.

La víctima, chofer de Remicoop con licencia 426, sospecha que los asaltantes ya conocían su rutina. "Para mí me tenían marcado porque saben que siempre llego a esa hora", relató en diálogo con 0223.

Dos motochorros lo sorprendieron apenas estacionó en la calle Daprotis.

Según contó, el ataque fue tan rápido que no tuvo posibilidad de reaccionar. "Apenas estacioné el coche, se abalanzó una moto. Uno de los delincuentes me abrió la puerta del acompañante, me puso una pistola en la cara y me gritó que le diera las llaves", recordó.

Los ladrones escaparon a bordo del Fiat Cronos 2023 de la víctima y también en el vehículo en el que habían llegado. "Se fueron en una moto grande, con casco negro y toda ropa oscura", describió.

Tras el asalto, el remisero se dirigió a la comisaría séptima para radicar la denuncia. "Mientras esperaba que me atendieran, escuché a la mujer que estaba adelante contando que los mismos ladrones le habían robado la cartera", aseguró.

En ese sentido, afirmó que los hechos delictivos son frecuentes en el barrio. "Los muchachos están activos, pero la Policía no tiene nafta, así que no salen a hacer el rondín", cuestionó, y agregó: "Esa zona está picante porque he visto que han robado varios coches".

El auto que le robaron.

Aunque no sufrió agresiones físicas, el conductor reconoció que el momento vivido fue traumático. "No hubo golpes, pero el mal momento de que te apunten a la cara... no te queda otra opción que decir: 'Tomá, llevate el coche'. No sabés si terminás en una clínica o si te vuelan los sesos", expresó.

Finalmente, lamentó las consecuencias económicas que le dejó el robo del vehículo, un Fiat Cronos modelo 2023 con apenas 30 mil kilómetros. "Es una impotencia porque uno labura, a mí no me sobra el mango. Ahora estoy a la merced de que aparezca el coche, de cómo aparezca y, si no lo recupero, de esperar que al seguro se le ocurra pagármelo", concluyó.