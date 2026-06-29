Brutal asalto a un jubilado en Chauvín: lo golpearon con un fierro y le robaron la camioneta

Brutal asalto a un hombre mayor: lo golpearon con un fierro y le robaron la camioneta

Un hombre de 73 años fue víctima de un violento asalto este lunes por la mañana, cuando cuatro delincuentes armados lo golpearon salvajemente con un fierro para robarle su camioneta y un teléfono celular.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.20 en la intersección de las calles Córdoba y Roca. Según confirmaron familiares, los asaltantes interceptaron a la víctima, la atacaron con extrema violencia y le sustrajeron una Toyota Hilux modelo 2013.

De acuerdo con la información aportada por allegados a la víctima a 0223, los delincuentes se movilizaban en un Fiat Punto de color blanco, vehículo que habría sido utilizado para concretar el robo y escapar del lugar.

Como consecuencia de la golpiza, el hombre sufrió contusiones en la cabeza y en la boca. Posteriormente ingresó por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde fue asistido por politraumatismos provocados por la agresión.

Familiares y allegados iniciaron una campaña para intentar recuperar la camioneta robada y solicitaron la colaboración de la comunidad marplatense. Quienes puedan aportar datos sobre el paradero del vehículo pueden comunicarse al 2235451215.