El Concejo dio un paso clave para restringir el uso de celulares en las aulas de las secundarias municipales

Celulares en las aulas: el Concejo avanza con el debate sobre restricciones para las secundarias municipales.

La Comisión de Educación del Concejo Deliberante dio este martes despacho favorable a un proyecto de ordenanza que propone regular el uso de teléfonos celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos personales de comunicación digital en las escuelas secundarias municipales de General Pueyrredon.

La iniciativa, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, establece que los estudiantes deberán mantener los dispositivos guardados y fuera de uso durante toda la jornada escolar y el tiempo de permanencia en la institución, salvo que un docente autorice expresamente su utilización con fines pedagógicos.

La Comisión de Educación emitió dictamen de manera unánime.

El proyecto toma como antecedente la ordenanza aprobada por el Concejo para las escuelas primarias municipales y extiende la regulación al nivel secundario, con mayores precisiones. Su autora Mariana Cuesta expuso que el objetivo es favorecer la atención en clase, mejorar la convivencia escolar y reducir las distracciones generadas por el uso de dispositivos móviles.

Entre los fundamentos, la iniciativa cita estudios de organismos internacionales y de investigadores argentinos que advierten sobre el impacto del uso no regulado de los celulares en el aprendizaje, la concentración y el bienestar emocional de los estudiantes. También menciona experiencias implementadas en distintos países que restringieron estos dispositivos en el ámbito escolar.

Un informe del gobierno había resaltado el uso pedagógico que se puede hacer de los celulares.

Además de limitar el uso de los teléfonos, el proyecto prevé la realización de jornadas institucionales dirigidas a estudiantes, docentes y familias para reflexionar sobre el impacto de las tecnologías digitales en las adolescencias y promover un uso responsable de las herramientas tecnológicas.

La propuesta también crea un sistema de seguimiento y evaluación que incluirá encuestas y relevamientos periódicos para medir el efecto de la medida sobre los procesos de enseñanza, el clima escolar, la convivencia y el bienestar digital de la comunidad educativa.

El proyecto es impulsado por la concejala Mariana Cuesta.

El despacho en Educación llegó tras la recepción de informes de la Secretaría de Educación municipal, en donde se planteaba no avanzar en una restricción total, reivindicando el rol como herramienta pedagógica que se le puede dar a estos dispositivos. Este martes, Cuesta confrontó ese planteó, postura que finalmente fue acompañada con el voto unánime de las bancadas. La única posición alternativa provino de la Coalición Cívica, que se abstuvo al sostener que la regulación debería quedar librada a cada establecimiento.

Tras la aprobación en Educación, el expediente ahora deberá ser analizado en Legislación, para finalmente llegar a sesión ordinaria y ser sancionado como ordenanza.