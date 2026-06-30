La Defensoría del Pueblo advirtió por la magnitud del endeudamiento familiar: "Creció de manera exponencial en apenas seis meses"

El sobreendeudamiento crece en la provincia y cada vez más familias recurren a nuevos créditos para afrontar deudas anteriores.

El endeudamiento de las familias bonaerenses sigue profundizándose y ya muestra un cambio que refleja el deterioro de la economía cotidiana: las tarjetas de crédito dejaron de utilizarse principalmente para financiar consumos extraordinarios y pasaron a ser una herramienta para comprar alimentos, medicamentos o pagar los servicios básicos. La situación quedó reflejada en los nuevos resultados de la encuesta "Hablemos de deudas", elaborada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y fue analizada por el delegado del organismo en Mar del Plata, Eduardo Carnicero.

"Contamos con datos del Banco Central que relevan el endeudamiento, sobre todo con tarjetas de crédito. A partir de mediados de marzo hicimos esta encuesta para tener una foto de la realidad y saber a qué sectores afecta más", explicó Carnicero en diálogo con Radio Extra 102.1.

Los resultados, dijo, son preocupantes. "En estos seis meses hubo un crecimiento exponencial del endeudamiento. Supera el 11,2% en el sistema financiero y llega al 30% en el no financiero, donde están los préstamos personales", sostuvo, presentando una tasa cuatro y tres veces mayor en medio año, respectivamente.

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó los nuevos resultados de la encuesta "Hablemos de deudas", que analiza la situación financiera de los hogares.

Según el informe de la Defensoría, uno de los sectores más golpeados es el de los hogares encabezados por madres solteras con hijos, que muchas veces no están insertas en el mercado laboral formal y deben recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

Carnicero explicó que el problema ya no pasa solamente por el endeudamiento, sino por el sobreendeudamiento. "Con ingresos bajos, la gente saca un crédito para pagar otro y se genera una bola financiera que termina creando un deudor incobrable", advirtió.

El delegado aseguró que en la oficina local reciben cada vez más consultas de personas que ya no pueden sostener los pagos. "Tenemos casos concretos de vecinos que vienen porque no pueden afrontar las cuotas. Muchas veces ni siquiera saben cómo se compone la deuda. Nosotros hacemos un asesoramiento particular y hasta podemos intimar a las empresas para que informen cómo está integrada esa deuda", explicó.

Alimentos, medicamentos y servicios básicos figuran entre los principales consumos que las familias financian hoy con tarjeta de crédito.

Uno de los datos que más preocupa al organismo tiene que ver con el destino que hoy tienen los créditos y las tarjetas. "Una de las grandes preocupaciones es que la tarjeta de crédito se usa para cubrir necesidades básicas. Antes las deudas venían por consumos como unas vacaciones o la compra de un auto. Hoy se usa para comprar alimentos o pagar servicios esenciales", afirmó.

Esa realidad, señaló, termina generando un efecto dominó. "Cuando las personas dejan de pagar ingresan a las bases de deudores, ya no pueden acceder al crédito formal y sólo les queda el mercado informal de préstamos", indicó.

Por último, Carnicero consideró que el escenario puede agravarse en los próximos meses. "Como las deudas se generan porque los ingresos de las familias son menores que sus gastos, medidas como la modificación del Régimen de Zona Fría van a achicar todavía más el salario disponible y eso va a profundizar el endeudamiento", concluyó.

Eduardo Carnicero, delegado de la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata, advirtió que las tarjetas de crédito ya se utilizan para cubrir gastos esenciales.

Los resultados de la encuesta muestran un marcado deterioro de la situación financiera de los hogares. Entre marzo y junio, la morosidad en el sistema financiero pasó del 2,8% al 11,2%, mientras que en el sistema no financiero —que incluye financieras, billeteras y prestamistas— escaló del 10% al 30%, evidenciando un fuerte crecimiento de las dificultades para afrontar los pagos.

Asimismo, 6 de cada 10 hogares tomaron algún crédito o préstamo durante el último año. Entre ellos, el 41% recurrió a más de una forma de financiamiento en simultáneo: bancario, no bancario e informal. A su vez, el 74% de los hogares que tomaron créditos o préstamos se encuentran actualmente endeudados. Dentro de este grupo, 8 de cada 10 presentan dificultades para afrontar los pagos, situación que se profundiza en los hogares que recurrieron a financiamientos no bancarios y, especialmente, informales.