Casineros insisten en un programa de alivio económico para los trabajadores estatales endeudados

Remarcaron que no se trataría de un gasto, sino de una inversión estratégica.

La Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Provinciales (AMS) elevó un pedido formal al gobierno bonaerense para avanzar en la creación de un programa provincial de alivio y reestructuración de deuda destinado a trabajadores estatales.

La iniciativa fue presentada mediante una nota dirigida al ministro de Economía provincial, Pablo López, en la que el gremio que conduce Roberto Páez expresó su “extrema preocupación por la crítica situación socioeconómica” de sus afiliados. Según señalaron, la caída sostenida de los ingresos convirtió al endeudamiento en una herramienta de supervivencia cotidiana para miles de trabajadores.

Además, advirtieron que la problemática no es nueva y que ha sido planteada de manera reiterada en el ámbito paritario. En ese sentido, remarcaron que la pérdida del poder adquisitivo de los salarios conduce a escenarios de sobreendeudamiento, afectando a los trabajadores que son ajenos a las decisiones macroeconómicas que la provocan.

El gremio explicó que, si bien el gobierno provincial ha garantizado estabilidad laboral, los salarios del sector se encuentran “severamente depreciados”, lo que obliga a financiar la canasta básica mediante tarjetas de crédito o préstamos.

Ante este escenario, la AMS solicitó que la Provincia evalúe y promueva con carácter urgente un programa que permita ordenar y reestructurar las deudas de los trabajadores estatales. Asimismo, desde el sindicato subrayaron que una política de este tipo no debería ser entendida como un gasto, sino como una inversión estratégica.

“Un programa de estas características implicaría fortalecer la estabilidad de la fuerza laboral, contribuir a la reactivación del consumo interno y preservar la paz social”, señalaron.