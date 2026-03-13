Desborde en las financieras de Mar del Plata: "Piden chiquitaje para tapar agujeros y hay mucha mora en los pagos"

Desborde en las financieras de Mar del Plata: "La gente está desesperada"

Que en el último tiempo el fenómeno de endeudamiento haya crecido de manera considerable no es una sorpresa para nadie. En el contexto de crisis económica a nivel nacional, los marplatenses no escapan a esa tendencia y en las casas de crédito del centro de la ciudad dicen que "la gente está desesperada".

"Vienen personas de todos los poderes adquisitivos, pero principalmente los de ingresos bajos, a pedir sumas no muy importantes", contó uno de los empleados de una financiera de Mar del Plata y agregó: "Como máximo pueden llegar a requerir 2 millones, pero generalmente son 500 o 800 lucas para tapar otros agujeros".

La manera expeditiva en que las aplicaciones bancarias conceden préstamos y los pocos requerimientos que muchas veces solicitan, han logrado que los niveles de endeudamiento no solo se hayan masificado, sino que además miles de personas ingresaran en una rueda imparable de "saco acá para pagar allá y viceversa".

"Tenés muchos que piden en las casas de la otra cuadra para venir a pagarnos", contó el empleado y subrayó que además, perciben atrasos en el pago de cuotas. La capacidad de pago de las personas es cada vez menor y eso se refleja en las moras.

"Los que más piden son jubilados, monotributistas, con el recibo de sueldo y listo. Hasta cobrando asignaciones podemos llegar a dar un préstamo chiquito, hay de todo", sintetizó el empleado.

Cuáles son los requisitos para sacar un crédito

Los requerimientos para pedir un préstamo pueden variar de acuerdo a la financiera, pero generalmente todas necesitan corroborar sí o sí los ingresos del solicitante.

Según las entradas de dinero que puedan acreditarse se confeccionará el monto disponible que la casa de créditos tenga para ofrecerle al cliente. Siempre será proporcional a los ingresos y a la capacidad de pago que puedan llegar a tener.

Solo pueden pedir créditos los mayores de 18 años de edad, presentando el Documento Nacional de Identidad (DNI), demostrando ingresos estables y antigüedad laboral y presentando servicios a su nombre y una cuenta bancaria.