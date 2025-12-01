Kicillof le pidió a la Legislatura que apruebe el endeudamiento: "Deben decidir en favor de evitar más sufrimiento”

Dijo que apunta a defender "a los 17 millones de bonaerenses" frente a lo que definió como un “asedio financiero” del Gobierno nacional.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, le pidió a la Legislatura que apruebe su solicitud de endeudamiento, tras fracasar la semana pasada en ese objetivo. En un intento de última hora por lograr aval legislativo, subrayó que las cámaras deben “decidir en favor de evitar más sufrimiento” y admitió que, si su iniciativa no se aprueba, estará obligado a utilizar recursos destinados a salud y educación para pagar deuda.

“No estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de una deuda que no tomamos originalmente con recursos que se detraigan de salud o educación, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La Legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia”, afirmó el líder provincial en una exposición que encabezó este lunes por la tarde, en el Salón Dorado de la Gobernación.

“No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Por eso, con sinceridad, firmeza y convicción democrática le pido a la Legislatura que apoye y vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Es por nuestra provincia, la historia y el futuro”, sostuvo el mandatario bonaerense, que se mostró acompañado por su gabinete, intendentes del peronismo y de la UCR, legisladores y sindicalistas. También estuvieron presentes la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y Carmen Arias, de Madres de Plaza de Mayo.

Después de que fracase el último intento por aprobar el endeudamiento, la Legislatura volverá a sesionar el miércoles, ya en el período de sesiones extraordinarias, con ambas cámaras reunidas por la tarde. Además, el gobernador expresó que su solicitud para tomar deuda “es lo normal, es lo que tienen todos los gobiernos” y agregó: “No se pide nada extraordinario. Pedimos poder funcionar, provincia y municipios, mientras reclamamos los que nos sacó el gobierno de Milei”.

También aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia 13 billones de pesos, lo que consideró “un robo”.

“Tenemos un pedido, no de nueva deuda, sino de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda, parte del año pasado, que no tuvimos las leyes, y parte de este año. Se trata de cubrir los vencimientos. La deuda no va a subir ni bajar. No es nueva deuda”, aseveró Kicillof.

La falta de acuerdos por el dinero surgido del endeudamiento que el gobierno de Kicillof girará a las intendencias es el punto crucial del desacuerdo, que derivó en la falta de apoyo de bloques opositores como los de PRO y La Libertad Avanza, entre otros. El peronismo se había encolumnado detrás del proyecto del gobernador, más allá de las diferencias que persisten entre el kicillofismo, el cristinismo y el massismo.

Asimismo, puntualizó sobre el ofrecimiento para ese fondo destinado a los municipios. “Junto con este pedido de financiamiento, se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires. El equivalente al 8% del total de recursos que provengan de la ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios, con un adicional, producto de las conversaciones de estos días. Estamos hablando de un total de 350 mil millones de pesos a distribuir hasta junio. Hemos resuelto garantizar aproximadamente 250 mil millones de pesos en cinco pagos fijos y determinados por la ley. Eso, más allá del volumen que alcancen las colocaciones de deuda”, aclaró el gobernador.

La deuda que pide tomar Kicillof es por hasta US$3685 millones, si se contabiliza lo solicitado para el Poder Ejecutivo, el Sector Público Provincial, la Tesorería General y las empresas Buenos Aires Energía y Autopistas de Buenos Aires.

Por otro lado, antes de especificar su pedido de apoyo legislativo (la autorización para el endeudamiento requiere dos tercios en ambas cámaras), el gobernador hizo una introducción con críticas al gobierno de Milei. “Estamos transitando una profunda recesión”, subrayó, a la vez que indicó que desde la gestión nacional, “se habló irresponsablemente de amenazas de intervención” y “hay agresiones públicas diarias”, y aseguró que la Nación le adeuda a la Provincia 13 billones de pesos, lo que consideró “un robo”.