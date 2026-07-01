"Amagaron que tenían un arma": sacó su auto del garage y se lo robaron dos motochorros
La víctima de 63 años estaba por cerrar las puertas de la cochera cuando lo sorprendió un delincuente. Una cámara de seguridad registró el robo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un nuevo robo de motochorros presuntamente armados se registró en la mañana de este miércoles en el barrio Villa Primera, cuando un hombre de 63 años sacaba su auto del garage y fue abordado por dos sujetos.
El hecho ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana en una vivienda ubicada en Italia y Chacabuco, donde la víctima ya había sacado su Peugeot 308 rojo a la calle y en el momento en que planeaba cerrar las puertas de la cochera, fue sorprendido por los delincuentes.
Uno de los ladrones descendió del rodado y corrió hacia el dueño, a quien le exigió que tirara las llaves al suelo. El sujeto acató la orden y sin resistirse ante la posibilidad de que cargara un arma, visualizó mientras el joven ponía en marcha y escapaba con su vehículo.
Una vez que los agresores se dieron a la fuga, el damnificado se comunicó con las autoridades y radicó la denuncia, al mismo tiempo que se comunicó con 0223 para difundir la grabación del hecho y movilizar la búsqueda de su auto.
Como se observa en la filmación y según detallaron, la patente del rodado sustraído es "NPO 807" y en el caso de visualizarlo, se debe advertir al 911.
Un episodio similar tuvo lugar durante la misma mañana en Punta Mogotes, donde cuatro motochorros amenazaron con un arma a un hombre y le robaron la moto, también en apenas unos pocos segundos.
Leé también
Temas