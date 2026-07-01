Alerta por frío extremo y heladas en Mar del Plata: qué cuidados adoptar para evitar accidentes

En Mar del Plata se pronostican jornadas de frío intenso y el incremento del riesgo de formación de hielo en las calles es inevitable. En estos contextos, donde pueden registrarse caídas de peatones en la vía pública y complicaciones en la circulación vehicular, las autoridades recomiendan reforzar la prevención para reducir la posibilidad de accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra la de evitar lavar autos o veredas durante los días de temperaturas bajo cero, ya que el agua puede congelarse rápidamente y transformarse en una superficie resbaladiza. También se aconseja controlar el estado de las cañerías domiciliarias y arreglar cualquier pérdida para impedir que el agua llegue hasta la calle.

En otras ciudades afectadas por el frente polar, los equipos de Defensa Civil suelen realizar operativos preventivos con distribución de sal en sectores en los que se detecta hielo sobre la calzada, una medida pensada para mejorar la seguridad vial y peatonal de los vecinos.

Atención: quienes deban circular durante las primeras horas de la mañana o por la noche deben hacerlo con velocidad reducida, manteniendo distancia entre los vehículos y caminando con cautela en las zonas de sombra, donde el hielo suele persistir por más tiempo.

El pronóstico del tiempo para este jueves en Mar del Plata

Después de una jornada con alerta por frío extremo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció probabilidades de lluvias y nevadas durante la madrugada y mañana de este jueves.

El organismo prevé lluvias y nevadas, temperatura que bajará hasta los 0° y viento que soplará a una velocidad de entre 13 y 22 km/h proveniente del mismo sector. También proyectó una máxima de 8° que se registrará por la tarde, para la que además pronosticaron chaparrones y viento suave.

Aunque se estima que no caerá más agua por la noche, el termómetro marcará 3° y volverá a bajar en el inicio del viernes, en el que alcanzará los 9° y no habrá más lluvias.