Viajes exprés a Miami, invierno en la nieve y consejos de ahorro: las consultas que se multiplican en las agencias de viaje

La clasificación de la Selección argentina a los 16vos del Mundial despertó fuerte entusiasmo en los hinchas y generó un movimiento inmediato en el sector turístico con viajes exprés, consultas por paquetes y ofertas de último momento.

En simultáneo, las vacaciones de invierno mantienen una demanda sostenida y avanzan proyectos para mejorar la conectividad aérea y marítima de Mar del Plata. En esa línea, el presidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (AEVyT) Pablo Sánchez repasó la actualidad del rubro en diálogo con Extra FM 102.1.

Sánchez aseguró que el interés por viajar sigue intacto, a pesar del contexto económico. Las promociones lanzadas por distintas aerolíneas para viajar a Miami coincidieron con el avance de Argentina en el Mundial y despertaron múltiples consultas.

"Tuvimos reporte de algunas compras de pasajes aéreos, sobre todo con Aerolíneas Argentinas, que puso algunos vuelos adicionales para hacer un viaje flash, ir el día anterior al partido y volver al siguiente", explicó Sánchez.

Sin embargo, advirtió que la principal dificultad pasa por conseguir entradas para los partidos: "Es muy difícil si no tenés un paquete que ya venga con entradas. De todas maneras, a muchos también nos gusta ir aunque sea para estar en el Fan Fest o vivir ese momento desde afuera".

Según explicó Sánchez, este fenómeno ya se había registrado en otros mundiales, aunque remarcó que en esta edición los costos son mucho más altos. "Los operadores que trabajan con el Mundial ya salieron a ofrecer paquetes apenas clasificó Argentina, pero los precios dependen mucho de la disponibilidad que van consiguiendo", explicó.

Vacaciones de invierno: ocupación alta y una recomendación ineludible

De cara a las vacaciones de invierno, Sánchez indicó que muchos servicios ya presentan niveles de ocupación importante, especialmente en lo referido a vuelos.

Entre los destinos internacionales más elegidos por los marplatenses aparecen Brasil y el Caribe, y hacia adentro del país Iguazú, Salta y los clásicos de nieve como Bariloche, San Martín de los Andes y Ushuaia.

"Las tarifas están muy por encima de las habituales para lugares", afirmó Sánchez e insistió en una recomendación que sigue siendo la mejor estrategia de ahorro: "Cuanto con más anticipación uno genera la reserva, compra los boletos y reserva los hoteles, mejores precios siempre va a conseguir". Incluso, sugirió comenzar a planificar desde ahora las vacaciones de verano o los viajes del próximo año.

Por otro lado, el dirigente reconoció que la actualidad económica modificó las posibilidades de muchos viajeros, especialmente para los destinos internacionales. "Para algunos se puso un poco más difícil ese viaje corto al exterior. Brasil o el Caribe, que antes estaban un poco más al alcance de un asalariado, ahora cuestan más por los precios dolarizados y la inflación en dólares que tuvimos en los últimos tiempos", explicó.

Sin embargo, destacó que "el argentino y el marplatense hacen un esfuerzo: si no pueden ir un poco más lejos, viajan un poco más cerca; si no pueden alojarse en un hotel cinco estrellas, eligen uno de cuatro. La gente se las rebusca para seguir viajando".

Agencias de turismo vs plataformas de viajes

Respecto al crecimiento de las plataformas digitales para contratar viajes, Sánchez reconoció que hoy en día representan una competencia. También aseguró que las agencias recuperaron protagonismo después de la pandemia, cuando los viajeros se dieron cuenta "de las dificultades que tuvieron para hacer cambios o devoluciones cuando habían comprado por plataformas o directamente con las aerolíneas".

"Quienes contrataron con agencias, en muchos casos, tuvieron una mejor respuesta", contrapuso Sánchez y agregó que el principal diferencial sigue siendo el trato personalizado: "En Mar del Plata la mayoría son agencias pequeñas, donde conocen a sus clientes, saben sus gustos y están antes, durante y después del viaje. Ese valor agregado la gente lo aprecia mucho".

Incluso remarcó que el perfil de quienes recurren a la agencia cambió: "Hoy atendemos personas de todas las edades. Ya no es solamente la gente grande la que viene a la agencia. Cuando hay reprogramaciones, huelgas o inconvenientes, las agencias tenemos herramientas para resolver esas situaciones".

Por otra parte, Sánchez valoró los avances con distintas aerolíneas interesadas en operar en Mar del Plata. "Obviamente tienen que darse las condiciones para que sea rentable, pero sería fantástico tener vuelos directos a Madrid, San Pablo, Río de Janeiro o Punta Cana", precisó el presidente de AEVyT y agregó: "No es solo un beneficio para quienes viajan desde acá. Es súper importante para que más gente conozca Mar del Plata y para que la ciudad esté mucho más conectada con el resto del mundo".

Otro de los temas que genera expectativas en el sector turístico es el inicio de las operaciones de cruceros, que partirán o harán escala en la ciudad. Para Sánchez, es un primer paso que podría abrir nuevas oportunidades: "Ver a Mar del Plata como un puerto de cruceros sería fabuloso. Tiene características muy similares a otros puertos importantes del mundo y una belleza indiscutible".

Para cerrar, el empresario destacó el impacto económico que tendría una mayor actividad turística en la ciudad: "Todo lo que sea vuelos, cruceros y promoción de Mar del Plata es beneficioso para todos, no solo para el sector turístico. Trabajamos para una ciudad con turismo durante todo el año y no únicamente en verano".