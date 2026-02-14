Vuelco fatal de kayak: recuerdan medidas para evitar accidentes

Tras el trágico hecho ocurrido este sábado por la mañana en el barrio Santa Elena, donde un hombre de 47 años falleció luego de que su kayak se diera vuelta en dos oportunidades, la Prefectura Naval Argentina difundió una serie de recomendaciones para quienes practican actividades náuticas a remo.

La Autoridad Marítima Nacional recordó la importancia de respetar medidas básicas de seguridad al utilizar kayaks, canoas o botes a remo, a fin de reducir riesgos y proteger la vida en el agua.

El hombre fallecido fue identificado como Mauricio Ríos

Entre las principales recomendaciones, se destaca que quienes realicen este tipo de actividades deben saber nadar, contar con práctica básica y evitar salir solos. El uso de chaleco salvavidas homologado es obligatorio, al igual que portar un silbato. Además, se aconseja utilizar prendas o chalecos de colores llamativos para facilitar la visibilidad.

En caso de vuelco, la indicación es no abandonar la embarcación, ya que el kayak posee flotabilidad y puede brindar mayor seguridad hasta la llegada de asistencia.

Al darse vuelta se recomienda no alejarse del bote o kayak.

Antes de ingresar al agua, se debe verificar que la embarcación no presente fisuras ni filtraciones. También se recomienda llevar una pala de repuesto, un cabo de proa, un cabo perimetral y un balde o achicador. En caso de navegación nocturna, es obligatorio contar con una linterna de luz blanca. Asimismo, se aconseja portar un teléfono celular dentro de una bolsa estanca y mantenerlo accesible en todo momento.

Los menores de 18 años deben navegar acompañados por un adulto.

Durante la navegación, se recomienda no alejarse más de 200 metros de la costa y mantenerse a distancia de embarcaciones a motor. Nunca se debe cruzar por delante de barcos de pasajeros o turísticos, ya que, por su tamaño y ángulo de visión, podrían no advertir la presencia de un kayak a corta distancia. En cruces con embarcaciones a motor, el bote a remo siempre debe ceder el paso y asegurarse de que el timonel haya advertido la maniobra.

Ante una emergencia llamar a Prefectura Naval.

Prefectura también recordó que los menores de 18 años deben navegar acompañados por un adulto y que los kayaks del tipo abierto (sit on top) no deben sobrecargarse por encima de la capacidad indicada por el fabricante. Se trata de embarcaciones vulnerables, por lo que resulta fundamental actuar con prudencia y evitar riesgos innecesarios.

Ante cualquier emergencia, comunicarse de inmediato con la Prefectura Naval Argentina al 106 (Emergencias Náuticas) o por canal VHF 16.