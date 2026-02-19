Sismo en Mar del Plata: ¿cómo se sintió en el edificio más alto de la ciudad?

Los vecinos del edificio màs alto de la ciudad sintieron el temblor cerca de las 8 de la mañana.

La alarma no fue lo único que despertó a los vecinos de Mar del Plata. Cerca de las 8.16 de la mañana se sintió un sismo que alcanzó una escala de 4.7 de magnitud y es considerado el primero que presenta estas características en la ciudad.

Los movimientos fuertes se sintieron en la costa, principalmente en el sur, sin embargo los residentes del edificio más alto de "La Feliz" también fueron alcanzados por este fenómeno natural.

"Dicen que cuando hay mucho viento el edificio se mueve, pero esta vez fue distinto", declaró uno de los vecinos en diálogo con 0223.

Fueron momentos de confusión, ya que "algunos aún estaban en la cama y lo sintieron, a otros se les movió un poquito el sillón", detalló.

Desde el sitio web oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), una agencia científica que investiga y provee datos sobre la salud de los ecosistemas, los peligros naturales y la cartografía del país habìan emitido un alerta indicaban "Earthquake M 4.7 - 193 km SSE of Mar del Plata, Argentina".

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

A través de su pàgina oficial, el Gobierno Nacional emitió un instructivo de cómo actuar en caso de detectar un sismo en la ciudad.

En primer instancia remarcaron que es necesario mantener la calma y ubicarse en un lugar seguro, debajo de un elemento firme y si no es posible, junto a él.

Asimismo, se debe cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas. Para iluminar, usar linternas, ya que velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.

Otros consejos útiles son:

1) En la calle, mantenerse alejado de edificios, postes y cables eléctricos.

2) En un evento, quedarse en el lugar, protegerse la cabeza y el cuello con los brazos y esperar instrucciones del personal de seguridad a cargo. Buscar los lugares de protección sísmica que deben estar marcados dentro del recinto.

3) En caso de estar conduciendo, dismuir la velocidad y detenerse en lugar seguro.

4) Mantenerse informado y actuar de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades. En caso de quedar encerrado o atrapado, mantener la calma y solicitar auxilio.