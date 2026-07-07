Parece un lugar secreto: la playa de la Costa Atlántica a la que se llega por un túnel entre los médanos

La playa escondida de Reta, en la Costa Atlántica bonaerense, se convirtió en uno de los destinos más elegidos por quienes buscan tranquilidad lejos del turismo masivo. Ubicada en el partido de Tres Arroyos, sorprende por sus extensas playas de arena fina, los médanos y un particular acceso que atraviesa el paisaje natural.

Uno de sus mayores atractivos es un túnel peatonal construido bajo los médanos, que conecta el centro del pueblo con la playa. Este paso subterráneo, único en la zona, facilita el acceso al mar y con el tiempo se transformó en una de las postales más características del balneario.

En el pueblo también se encuentra el Museo de la Yerba Mate.

Cuáles son las principales atracciones de Reta

Además de disfrutar de la playa, los visitantes pueden recorrer la Reserva Natural Municipal, observar aves al amanecer y conocer la desembocadura del río Quequén Salado, un lugar muy frecuentado por quienes practican pesca deportiva o buscan contemplar el paisaje. También se destaca el Museo de la Yerba Mate, una propuesta singular de la localidad.

Reta conserva el perfil de un pueblo costero con calles de arena, vegetación y un ritmo mucho más pausado que el de otros balnearios tradicionales. La ausencia de grandes paradores y de concentraciones masivas de turistas permite disfrutar de un entorno natural prácticamente intacto durante gran parte del año, incluso en otoño e invierno, cuando la posibilidad de meterse al mar está descartada.

El túnel de 150 metros dirige a los visitantes hacia la playa.

El balneario se encuentra a unos 80 kilómetros de Tres Arroyos, a unos 580 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y 340 de Mar del Plata. Muy cerca también pueden visitarse otros destinos como Claromecó y Orense, lo que convierte a Reta en una excelente alternativa para quienes desean descubrir rincones menos conocidos de la Costa Atlántica durante una escapada o las vacaciones.