Motorhomes: buscan habilitar el estacionamiento de día frente a la costa en Mar del Plata

El proyecto busca modificar la normativa vigente para permitir que los motorhomes puedan estacionar durante el día en sectores de la costa.

Luego de sancionar recientemente una ordenanza para fomentar la creación de playones destinados a motorhomes, el Concejo Deliberante debatirá ahora un proyecto que busca habilitar el estacionamiento de estos vehículos frente a la costa durante el día, una práctica que actualmente está prohibida por la normativa municipal.

La iniciativa, impulsada por el concejal Ricardo Liceaga Viñas, será tratada el próximo lunes en la Comisión de Movilidad Urbana. La propuesta se enmarca en una serie de medidas orientadas a promover esta modalidad de turismo en Mar del Plata, aunque también contempla la situación de muchos residentes que utilizan el motorhome como su único vehículo.

La propuesta para flexibilizar las normas hacia los motorhomes se debatirá el lunes en la Comisión de Movilidad Urbana.

El proyecto propone modificar la Ordenanza 4049, que actualmente prohíbe la circulación y permanencia de motorhomes en el sector comprendido por las calles Sarmiento, Falucho, Hipólito Yrigoyen, 9 de Julio y la avenida Patricio Peralta Ramos, además de Jesús de Galíndez y Adolfo Dávila. En la práctica, la restricción alcanza gran parte del centro y, especialmente, el frente costero.

La modificación establece que los motorhomes de hasta 3.500 kilos podrán circular y estacionar en los espacios habilitados para vehículos particulares. Sin embargo, la autorización estará sujeta a una serie de condiciones. Entre ellas, no podrán permanecer estacionados en la vía pública entre las 22 y las 8, utilizarse como vivienda en espacios públicos, desplegar mesas, sillas u otros elementos que ocupen el espacio público, ni tampoco descargar aguas grises o negras.

En los fundamentos de la iniciativa, Liceaga Viñas sostuvo que "resulta necesario replantear y reformar el estacionamiento de estos vehículos cuando son utilizados como medios de transporte particulares", al advertir que "en muchas ocasiones constituyen el único vehículo que poseen las personas".

Según explicó, el objetivo es que "quienes poseen un motorhome, sean turistas o residentes, tengan las mismas posibilidades que el resto de los vehículos de igual porte para estacionar en la costa, descender e ir a la playa, circular por la ciudad a modo de paseo o trasladarse sin restricciones injustificadas, respetando las limitaciones que aquí se establecen".

El proyecto para autorizar los motorhomes en la costa fue presentado por el concejal Ricardo Liceaga Viñas.

El concejal también señaló que "el estilo de vida en casas móviles ha ganado popularidad en las últimas décadas, convirtiéndose en una alternativa habitacional para muchas personas en todo el mundo", y consideró que la prohibición vigente para estacionar este tipo de vehículos en sectores como la costa "limita la elección de Mar del Plata como destino por parte de quienes viajan en rodantes por el país".