Parece un rincón secreto: la playa más desconocida de Mar del Plata con enormes acantilados

Kaskote Beach es una de las playas más desconocidas de Mar del Plata y se encuentra sobre la Ruta Provincial 11, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad, cerca del barrio Félix U. Camet. Este rincón de la costa bonaerense se destaca por su ambiente tranquilo, su paisaje natural y la ausencia de grandes multitudes, lo que lo convierte en un destino ideal para quienes buscan descansar.

A diferencia de los balnearios más concurridos, Kaskote Beach conserva un entorno agreste y prácticamente sin infraestructura comercial. No cuenta con paradores tradicionales ni alquiler de carpas o sombrillas, por lo que muchos visitantes eligen llevar sus propios elementos para disfrutar de una jornada frente al mar, rodeados de naturaleza y silencio.

Es un sitio ideal para realizar caminatas incluso en invierno.

Cuáles son las principales atracciones de Kaskote Beach

Uno de los mayores atractivos del lugar son sus imponentes acantilados de tonos castaños, que alcanzan entre 20 y 25 metros de altura y conforman una de las postales más llamativas de este sector de la costa atlántica. El acceso a la playa se realiza mediante escaleras públicas que descienden hasta la arena y permiten contemplar el paisaje desde distintos puntos.

Durante la temporada de verano, la playa dispone de servicio de guardavidas y también cuenta con espacios destinados al estacionamiento de vehículos. Estas prestaciones permiten disfrutar del lugar con mayor tranquilidad, aunque mantiene su esencia de playa poco intervenida y alejada del movimiento habitual de otros destinos turísticos.

El oleaje, dependiendo del viento, suele ser intenso.

Gracias a su combinación de naturaleza, acantilados, mar y calma, Kaskote Beach se transformó en una alternativa para quienes desean descubrir un rincón diferente de Mar del Plata. Es un sitio elegido para caminar por la costa, tomar mates frente al océano y disfrutar de un paisaje casi intacto, lejos del ruido y del turismo masivo.