La joya de las sierras: el rincón místico cerca de Mar del Plata que perteneció a una leyenda y pocos conocen

A pocos kilómetros de Mar del Plata se encuentra un predio histórico que combina la elegancia del pasado con la tranquilidad de las sierras bonaerenses. Este rincón fue el refugio personal de Juan Manuel Fangio, el quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, quien eligió estas tierras para descansar en su Balcarce natal. El casco original de la estancia, denominado La Prudencia, se mantiene preservado y permite observar los detalles arquitectónicos que el propio corredor supervisó personalmente.

El paisaje que rodea a la propiedad en la zona de Los Pinos está compuesto por valles y vistas directas a la Sierra La Chata. A diferencia de las playas concurridas, este destino propone una conexión directa con la naturaleza y la historia del automovilismo durante los fines de semana largos. Los visitantes se sorprenden al descubrir que en este sitio, propiedad de la Fundación Fangio, aún se conservan el escritorio personal y los muebles originales del piloto.

La colección de coches es una de las principales atracciones.

Cuáles son las opciones de alojamiento en el Casco de Fangio

Las opciones de alojamiento incluyen habitaciones modernas en el sector de apart y una cabaña diseñada para grupos familiares que buscan privacidad absoluta. La estancia funciona actualmente como un hotel de campo boutique que permite vivir una experiencia de exclusividad en medio de un microclima de paz y frescura. Es el lugar elegido por quienes buscan una escapada de lujo sin alejarse demasiado de la infraestructura de servicios.

El museo está cerca y exhibe el patrimonio de Fangio.

El complejo cuenta además con El Monturero, un antiguo galpón de máquinas transformado en un salón de eventos con capacidad para 300 personas. Durante la estadía se pueden realizar caminatas por los senderos naturales o visitar el cercano museo que resguarda el patrimonio histórico de la leyenda argentina. Conocer este refugio permite entender la faceta más íntima de un ídolo mundial que siempre mantuvo un vínculo inquebrantable con su tierra natal.