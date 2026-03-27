Un rincón de Francia oculto en la ruta: el castillo de película que enamoró a Campanella

El Castillo Guerrero de Domselaar se erige como una de las joyas arquitectónicas más enigmáticas de Buenos Aires. Ubicada a menos de 100 kilómetros de la capital, esta mansión de estilo francés cuenta con 24 habitaciones distribuidas en 1600 metros cuadrados. Su imponente estructura y sus techos a la mansarda la han convertido en un escenario predilecto para el cine nacional. Películas como "El cuento de las comadrejas", de Juan José Campanella, utilizaron sus salones para recrear atmósferas de época.

El castillo permite visitas guiadas los domingos.

La propiedad fue construida por los padres de Felicitas Guerrero un año después del trágico asesinato de la joven aristócrata. Buscando paz tras el escándalo que conmocionó a la sociedad porteña, la familia se instaló en estas tierras de San Vicente. El diseño fue encargado a un arquitecto francés que utilizó materiales importados, como papeles tapices y pisos del Reino Unido. El parque que rodea la casona fue diseñado por Carlos Thays y alberga estatuas que añaden misticismo.

Cuándo se puede visitar el castillo francés de las películas

A diferencia de otras estancias privadas, este castillo permite visitas guiadas los domingos para conocer su historia y sus tesoros. En el interior se conserva una biblioteca con 2000 volúmenes y objetos personales que parecen detenidos en el tiempo. El punto más impactante del recorrido es la exhibición del arma con la que se cometió el femicidio de Felicitas en 1872. Los guías relatan la versión familiar del crimen, que difiere en detalles clave de la historia oficial.

En "El cuento de las comadrejas" se pudo apreciar todo el predio.

Actualmente, los herederos de la familia Guerrero impulsan un proyecto de urbanización en los terrenos circundantes a la mansión. El nuevo barrio llevará el nombre de Felicitas y contará con más de 300 lotes con vistas privilegiadas al edificio histórico. Los ingresos generados por este emprendimiento inmobiliario serán destinados íntegramente a la restauración permanente de la casona. El Castillo Guerrero busca así preservar su legado arquitectónico mientras se integra a la modernidad.