En seis meses se repararon más de 400 cuadras en Batán y la zona

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Delegación de Batán, dio a conocer el balance de los primeros seis meses del año en materia de limpieza y reparación de calles. De acuerdo al mismo, son 443 cuadras las que fueron reparadas y se limpiaron microbasurales y restos de poda y trabajaron en el mantenimiento de espacios públicos.

La delegación Batán informó el balance del priimer semestre de 2026

El área funciona bajo la órbita de la secretaría de Participación Ciudadana y trabaja cotidianamente en el arreglo de calles para mejorar la circulación y el mantenimiento de espacios.

Los equipos y maquinarias trabajaron en la reparación y engranzado de calles en Batán, Las Canteras, Parque Palermo, calle 11 de acceso a Valle Hermoso, El Colmenar y Estación Chapadmalal.

Fueron más de 400 las cuadras recuperadas

Por otra parte, los agentes realizaron tareas de limpieza y saneamiento de microbasurales en distintos sectores de la zona, recolección de poda y ramas en domicilios y mantenimiento de espacios públicos. En algunos casos fue en conjunto con el Ente Municipal de Servicios (Emsur).

Al mismo tiempo recordaron que no se debe arrojar basura en sitios donde no está permitido y que se puede denunciar la presencia de microbasurales en la línea gratuita 147.

Así, intervinieron en la bicisenda y banquinas de la ruta 88, las plazas de los barrios El Morrito y Las Lomas, Carlos Gardel, 17 de Octubre, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán, El Timbo, la Plazoleta de la Amistad, el Skatepark, el Jardín Municipal N 27, la Escuela Municipal de Formación Profesional N°7, el Centro de Atención Primaria de la Salud de El Boquerón, el Monumento al ciclista y Casa del Niño La Ardillita.

Además, la Delegación, en un trabajo que desarrolló junto al Ente de Vialidad y Alumbrado (Emvial) convirtió un espacio en estacionamiento con capacidad para que aparquen unos 20 vehículos.

Se trataba de un pedido de vecinos y comerciantes. Tanto ellos como miembros de la comunidad educativa de la Escuela Provincial 7 firmaron una nota y la elevaron a la delegación. Allí, solicitaban la obra para ordenar el tránsito sobre la arteria que tiene doble sentido y está frente a la escuela en una zona con buena cantidad de comercios.

El estacionamiento permite descongestionar el sector sobre todo en hora pico y a la entrada y salida de los alumnos, una mayor seguridad vial y evita demoras y complicaciones.