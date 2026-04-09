Tiros, un perro muerto y una embarazada golpeada: brutal conflicto por tierras en el barrio Hipódromo

Una escalada de violencia extrema mantiene como víctimas a los vecinos del barrio Hipódromo de Mar del Plata, vinculada a una disputa por los terrenos en los que viven. Según el relato de los habitantes del sector de atrás de la pista, en los últimos días un grupo de hombres se presentó en el lugar para amedrentarlos e intentar su desalojo por la fuerza.

Uno de los vecinos se había acercado a conversar con ellos, pero la discusión terminó de la peor manera: los hombres comenzaron a disparar y le mataron al perro, según consta en la denuncia a la que tuvo acceso 0223.

En la jornada de hoy, el grupo volvió a presentarse en el lugar con varias camionetas y caballos, y la secuencia se repitió. Intentaron entrar en la vivienda de uno de los vecinos, donde dormía un niño de 10 años. También le pegaron de manera brutal a una mujer embarazada de ocho semanas, que debió ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con heridas en la cabeza.

Según confiaron a este medio, la chica ya obtuvo el alta clínica, pero desde el entorno de la víctima aseguraron que como consecuencia de los golpes en la panza perdió el embarazo que cursaba.

Los enfrentamientos quedaron registrados en distintos videos grabados por los vecinos, donde se puede observar al grupo de hombres y las camionetas en las que llegaron para violentar a las familias que viven allí.

En las imágenes se pueden ver y escuchar los tiros, las discusiones, los gritos y la huída.