Dolor por la muerte de un histórico fomentista

"Pelusa" fue uno de los impulsores de la creación de la Sociedad de Fomento.

La comunidad de la zona de Playa Los Lobos se encuentra sumida en la tristeza por la confirmación de la muerte de uno de los vecinos históricos del barrio que trabajó incansablemente en pos del desarrollo del lugar y que colaboró activamente con la fundación de la Sociedad de Fomento.

Se trata de Héctor "Pelusa" Ormilugue, socio honorario y ex-presidente de la Sociedad de Fomento que falleció este martes. "Desde su llegada al barrio en los años 70, Pelusa colaboró con la fundación de la Sociedad de Fomento participando activamente en varias comisiones, y trabajó incansablemente para que esta institución creciera año tras año junto con el barrio", indicaron desde la Comisión directiva de la entidad en un texto al que tuvo acceso 0223.

"Su presencia era fija en todos los eventos de la sede, desde los primeros torneos de truco y bingo en los años 90, hasta en las peñas, festivales y carnavales que se organizaron desde entonces cada año", recordaron.

"Pelusa" fue una persona fundamental para el fomentismo marplatense. "Gran parte de lo que es la Sociedad de Fomento hoy se lo debemos a su dedicación de tantos años de trabajo como fomentista, escuchando y apoyando a los vecinos del barrio", aseguraron al tiempo que indicaron que "desde la compra del primer tractor, hasta la ampliación de la sede, el apoyo para la creación del Distrito Descentralizado Chapadmalal... siempre había algún proyecto nuevo en mente, pero nunca dejaba de velar por los intereses del Playa Los Lobos", rescataron.

Entre los logros de "Pelusa" como fomentista figura nada menos que la diagramación junto con el escultor Enrique Azcárate del monumento de los lobos que da identidad al barrio y se ubica en un punto estratégico de la zona.

"Para quienes lo conocimos o tuvimos la suerte de trabajar con él, hoy es un día triste, pero estamos agradecidos por haber compartido y aprendido tanto", agregaron.

A modo de despedida, desde la Sociedad de Fomento Playa Los Lobos indicaron: "Su persona es parte de nuestra historia. Su legado sigue creciendo. El barrio te va a extrañar, Pelusa".