Fin de una era: Burger King cerró uno de sus locales más emblemáticos en Argentina

Burger King cerró un emblemático local en Argentina y volvió a generar incertidumbre sobre el futuro de la cadena en el país. La sucursal que bajó sus persianas está ubicada en La Plata y se suma a otros cierres registrados en los últimos meses. Aunque la marca continuará operando, el escenario refleja el impacto de la caída del consumo en el sector gastronómico.

Cuáles son los locales que Burger King dejó de operar

El local cerrado funcionaba sobre la calle 51, entre 7 y 8, y era uno de los puntos más tradicionales de la clásica cadena en la capital bonaerense. Con esta decisión, la cadena redujo a dos sus sucursales en la ciudad. Anteriormente también había dejado de operar un establecimiento en Berazategui y otro histórico ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La compañía sufrió una fuerte caída de ventas.

Durante 2025 y comienzos de 2026, el grupo mexicano Alsea evaluó desprenderse de la operación de Burger King en Argentina como parte de una revisión de sus negocios en la región. Sin embargo, las ofertas presentadas por distintos grupos empresarios no alcanzaron las expectativas de la compañía, que finalmente decidió mantener el control de la marca en el país.

Entre los interesados en quedarse con la operación local figuraron empresas vinculadas al sector gastronómico, aunque ninguna propuesta prosperó. La estrategia de Alsea ahora apunta a seguir administrando las 118 sucursales de Burger King en Argentina, mientras también impulsa planes de crecimiento en otros mercados de América Latina y suma nuevas marcas a su portafolio.

El local cerrado se encontraba en La Plata.

Pese a confirmar su continuidad en el país, la compañía enfrenta un contexto desafiante marcado por la baja del consumo y el aumento de los costos operativos. El cierre de algunos locales muestra el proceso de reorganización que atraviesa la cadena, mientras busca sostener su presencia en el mercado local sin abandonar sus planes de largo plazo.