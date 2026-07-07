Fin de una era: cerró una histórica tienda después de 130 años y dejó un emblemático shopping sin uno de sus locales

El proyecto, que tenía contrato hasta 2027, no alcanzó los resultados esperados.

La histórica tienda La Favorita, uno de los edificios comerciales más emblemáticos de Rosario, cerró sus puertas apenas tres años después de haberse reconvertido en shopping tras la salida de Falabella de la Argentina. El emprendimiento no logró consolidarse y puso fin a una etapa marcada por las dificultades del consumo.

El edificio, inaugurado en 1891 e inspirado en las tradicionales Galerías Lafayette de París, fue durante más de un siglo un símbolo del comercio en una de las ciudades más importantes de la provincia de Santa Fe. Después del retiro de Falabella en 2021, el inmueble fue transformado en un centro comercial con decenas de locales, servicios y propuestas de entretenimiento.

Los comercios abandonaron las instalaciones.

Qué va a pasar con el inmueble comercial

Sin embargo, el proyecto no alcanzó los resultados esperados. La caída del consumo, la gran cantidad de locales vacíos y un conflicto entre la empresa encargada de la operación y los propietarios del edificio aceleraron el cierre del shopping, cuyo contrato de gestión debía extenderse hasta 2027.

Ahora se abre una nueva etapa para uno de los inmuebles comerciales más valiosos del interior del país. Los dueños buscarán un inversor con capacidad para desarrollar un nuevo proyecto que permita recuperar la actividad del edificio y aprovechar su ubicación estratégica en pleno centro de Rosario.

La arquitectura del lugar era su principal atractivo.

Entre los posibles interesados aparece el grupo uruguayo Parisien, propietario de la cadena Indian, que analiza continuar su expansión en la Argentina. Aunque todavía no hay un acuerdo confirmado, la empresa reconoció que el edificio reúne las características ideales para instalar una tienda de gran escala y devolverle movimiento a uno de los íconos comerciales de la ciudad.