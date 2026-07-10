Familiares del marinero desaparecido piden que no cese la búsqueda: "Estamos viviendo una pesadilla"

El 30 de junio a las 18:30, la vida de María Luisa Torres y su familia cambió para siempre. Es que su marido, Juan Carlos Gutiérrez González, que se encontraba a bordo del buque congelador Luca Mario, perteneciente al Grupo Solimeno, tuvo un accidente y cayó al mar. Desde entonces permanece desaparecido y su familia pide que no se dé por terminada la búsqueda en mar aberto.

La familia de Gutierrez pide que no cese la búsqueda

"No sé las circunstancias por las cuales cayó. Yo sé que a las 16:15 él me mandó unas imágenes del lugar, de la distancia de tierra, del viento que había. No sé por qué me mandó esas imágenes, supongo que tenía algún temor de algo que podía pasar", contó la mujer en el marco de una rueda de prensa que se realizó en el hotel del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu). El miedo, según Luisa, nacía en la tormenta con ráfagas de viento de 30 kilómetros por hora que se había desatado en el mar.

La familia pide que no cese la búsqueda

De acuerdo al relato de la mujer, cuando le informaron que Juan Carlos había tenido un accidente pensó que se trataba de algo doméstico. "En ningún momento yo pensé.... siempre dijeron que era un accidente", dijo. Lo peor comenzó cuando le confirmaron que el marinero había caído al agua cuando realizaba tareas de virado (levantando la red de pesca) con la tripulación de cubierta.

"Ahí empezó la pesadilla. Había caído al mar hacía tres horas, con las temperaturas muy bajas pero, bueno, yo siempre mantuve la fe que que lo encontraran", explicó mientras agregó que continúa sin entender qué pasó con su marido.

Además, Luisa explicó cómo vive el duelo por la pérdida de su esposo: "Para mí está desaparecido. No tengo un cuerpo, no tengo nada. Está desaparecido para mí", dijo visiblemente compungida por la situación que le toca atravesar. "Hace treinta años que trabaja en esto y nunca tuvo un accidente", señaló. "En todos estos años agarró muchos temporales pero nunca tuvo más que alguna caída, nada grave", aseguró,

"Es algo injusto lo que está pasando, porque él tenía mucha experiencia. Sigo esperando a mi esposo. Sus hijos los van a esperar, mi hija, que es chiquita, está esperando a su papá", explicó al tiempo que apuntó contra el capitán del buque que decidió embarcar pese al alerta meteorológico que había recibido. "No tenía que estar trabajando mi marido porque se emitió una alerta para que los barcos no trabajaran y ahora no tengo mi marido. Es injusto, yo sigo esperando a mi esposo", expresó visiblemente emocionada.

"Estoy viviendo una pesadilla. No acepto, no entiendo lo que está pasando. No puedo creer que mi marido, una persona tan dulce y cariñosa, no va a volver, no me va a abrazar. No vamos a compartir los sueños que teníamos", agregó.

"Queremos tener una despedida como corresponde. Solo pido que si hay un culpable, que se investigue. Estas cosas no deberían pasar. Él debió estar resguardado en el barco. Todos los compañeros regresaron y él no", cerró tras romper en llanto.

Por su parte, Santos, uno de los hijos del marinero, sostuvo un pedido desgarrador: "Quisiera pedir a Pefectura que se siga la búsqueda para tener algo de qué despedirnos de él. Él, como padre, fue una persona muy admirable. Era muy precavido en todo. Me enseñó a ser así. Es doloroso que alguien tan bueno se vaya y no tener nada de él. Solamente quisiera que lo encuentren", dijo.