Estaba prófugo y lo balearon: no recibió la atención médica indicada y le dieron arresto domiciliario

Atención médica no suficiente, incumplimiento de traslados médicos y demoras en los pedidos formulados a las áreas sanitarias. Esos son los motivos que permiten explicar la decisión de otorgarle arresto domiciliario a un sujeto que fue baleado en la calle en marzo de este año cuando estaba en condición de prófugo por incumplir las salidas transitorias otorgadas en otra causa.

La Sala Tercera de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental revocó de esta manera el rechazo que había decidido el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 acerca del ingreso de L. E. F. al régimen de prisión domiciliaria.

Lo resolvió la Sala III.

El pasado 9 de febrero el L.E.F. no regresó de la salida transitoria que usufructuaba, por lo que el Juez Ricardo Perdichizzi dispuso la revocación y ordenó la detención del causante que fue hallado el 28 de marzo cuando ingresó a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con múltiples heridas de arma de fuego.

Tal como informó 0223, el ataque se dio en inmediaciones de las calles Godoy Cruz y Las Maravillas en el barrio Fray Luis Beltrán cuando le dispararon al menos cinco veces: con la hipótesis de robo descartada, la investigación por ese hecho apuntó a un ajuste de cuentas.

Heridas y atención

En la resolución que la Sala tomó esta semana se incorporó el informe médico que confirmó la lesión de páncreas e informó que el paciente está explenectomizado y tiene un tubo de avenamiento pleural izquierdo. Es un paciente inmunodeprimido que presenta fistula cutánea en parrilla costal izquierda y resto de proyectiles en ambas manos y antebrazo izquierdo que originaron una pérdida de movilidad además de la colostomía que demanda el uso de material médico específico.

Los Jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggetto reconocieron que la atención médica que recibió el causante no resultaba adecuada al cuadro que las propias autoridades sanitarias describen, en la medida en que no se cumplieron acabadamente los traslados médicos que demandaba la situación.

“Pese a la urgencia de los reclamos del Juez de grado, la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Bonaerense no respondió adecuadamente la información que se le requirió, orientada a determinar la viabilidad del alojamiento en la Unidad Penal 22 o el lugar más adecuado a las circunstancias documentadas en su historia clínica”, señalaron.

Se dispuso en Tribunales.

Los Jueces tuvieron en cuenta que el causante no regresó de las salidas transitorias con las que se lo había beneficiado por lo que si bien se debe garantizar un correcto abordaje de sus padecimientos, “lo que prima sobre la verificación de una transgresión grave al régimen con el que se lo benefició pero, al mismo tiempo, demanda también garantizar el cumplimiento del resto de la pena que le ha sido impuesta”.

En la resolución a la que accedió este medio se revocó la decisión del Juzgado de Ejecución Penal y se dispuso la prisión domiciliaria con control por monitoreo electrónico y con la tutoría de una persona distinta a la designada durante el beneficio anterior que incumplió.