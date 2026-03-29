No volvió a la cárcel, le pegaron cinco balazos y terminó en el hospital

Un hombre de 32 años sobre el que pesaba un pedido de captura por evasión fue baleado el sábado a la noche en el barrio Fray Luis Beltrán y permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, el ataque se dio en inmediaciones de las calles Godoy Cruz y Las Maravillas cuando le dispararon al menos cinco veces: con la hipótesis de robo descartada inicialmente todo apunta a un ajuste de cuentas.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría decimoquinta.

“El herido registraba un pedido de captura por evasión ya que en febrero de este año no había regresado a la cárcel tras una salida transitoria. Estaba preso en una causa por robo”, confirmaron las fuentes consultadas.

Tras un llamado al 911 personal policial se hizo presente en el lugar y convocó una ambulancia del SAME que dispuso el traslado de urgencia al Higa.

Las actuaciones que hizo personal de la comisaría decimoquinta fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.