Un colectivero se desmayó mientras manejaba y provocó un choque en cadena

Por las altas temperaturas, un chofer de colectivo se desmayó mientras manejaba y provocó un choque en cadena en la avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Humboldt, en el barrio porteño de Palermo. Siete personas resultaron heridas.

El conductor circulaba en un colectivo de la línea 168 y al desmayarse impactó contra un auto estacionado. Al mismo tiempo, desató un efecto dominó, que terminó involucrando en el accidente a, por lo menos, 4 autos más.

En estos momentos continúa activo el operativo en la zona, ya que en pocos minutos se generó un gran colapso de tránsito. Según TN, el colectivero iba por el segundo carril cuando perdió el control y chocó a un auto blanco, que embistió a su vez a un taxi que circulaba por allí.

Esos dos vehículos, impactaron contra otros dos autos que estaban estacionados y una moto que estaba en la vereda.

Los heridos tras el choque múltiple

Apenas tomaron conocimiento del caso, efectivos de la Policía de la Ciudad y varias ambulancias del SAME se dirigieron al lugar, donde también trabajaron los Bomberos, ya que también se había reportado un principio de incendio en uno de los vehículos involuctados, que afortunadamente se controló rápidamente.

Los siete heridos son cinco varones y dos mujeres. Tanto el colectivero como el taxista tuvieron que ser trasladados, al Hospital Pirovano y al Tornú respectivamente. Algunos de los pasajeros que iban en el colectivo fueron atendidos por el SAME, pero no sufrieron heridas severas.

Los autos afectados, que estaban estacionados y afortunadamente sin ocupantes, son un Ford Ka, una Toyota Hilux, un Fiat Siena, un Toyota Etios y una moto Benelli 150.