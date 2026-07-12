Hay alivio en la Selección Argentina: cómo llegan los jugadores tocados para la semifinal

La Albiceleste ya dejó atrás la clasificación ante Suiza y comenzó a preparar la semifinal del Mundial 2026. El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física de varias figuras, aunque hay optimismo de cara al gran duelo frente a Inglaterra.

La Selección Argentina ya cambió el chip después de la sufrida victoria por 3 a 1 sobre Suiza en el tiempo suplementario y concentra todos sus esfuerzos en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Luego de otro exigente partido de 120 minutos, Lionel Scaloni planificó una preparación especial en Atlanta para llegar con el plantel en las mejores condiciones al encuentro que definirá a uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

El cronograma del cuerpo técnico comenzará con una práctica regenerativa para los futbolistas que acumularon mayor desgaste frente a los suizos, mientras que el resto del plantel trabajará con mayor intensidad.

El lunes la delegación viajará nuevamente a Atlanta y el martes cumplirá con las actividades protocolares de la FIFA, incluyendo un entrenamiento abierto durante los primeros 15 minutos y la atención de tres jugadores ante la prensa.

Las principales dudas pasaban por Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, quienes debieron abandonar el campo durante el tiempo suplementario ante Suiza. El defensor sufrió fuertes calambres y fue reemplazado por Nicolás Otamendi, mientras que el mediocampista dejó su lugar debido al desgaste físico, permitiendo el ingreso de José Manuel "Flaco" López.

Sin embargo, las noticias son alentadoras para Scaloni. Tanto Romero como Paredes evolucionan favorablemente y, salvo un contratiempo de último momento, estarán disponibles para enfrentar a Inglaterra. También hubo tranquilidad con Lionel Messi, que recibió un golpe en el ojo derecho tras un choque con Granit Xhaka, pero logró terminar el encuentro y las molestias fueron disminuyendo con el correr de las horas.

Después de eliminar de manera consecutiva a Cabo Verde, Egipto y Suiza, la Selección Argentina buscará un nuevo paso hacia el bicampeonato frente al equipo de Thomas Tuchel. "Jugar contra Inglaterra es especial porque es una potencia. Va a ser lindo vivir una semifinal de Copa del Mundo contra una gran selección e intentar llegar de la mejor manera para volver a competir", aseguró Messi tras la clasificación, reflejando la ilusión de un plantel que sueña con volver a disputar una final mundialista.