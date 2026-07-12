Más de 8 mil kilómetros recorridos y la que menos descansó entre octavos y cuartos: los números que respaldan el reclamo de Scaloni

Lionel Scaloni no se quejó por quejarse. "Cuanto más avanzás en el Mundial, más descanso deberías tener. Sin embargo, está siendo al revés", dijo el entrenador en la previa a la semifinal ante Inglaterra, y los datos lo respaldan con claridad.

Para el partido de cuartos de final ante Suiza, Argentina contó con casi cuatro días de descanso desde los octavos, el mismo tiempo que su rival de turno. Inglaterra, en cambio, llegó a sus cuartos con casi seis días de recuperación. Francia dispuso de casi cinco. La diferencia no es menor en una instancia del torneo donde el desgaste físico se acumula partido a partido y los márgenes entre equipos se achican.

Argentina es una de las selecciones que más kilómetros recorrió en el Mundial 2026.

El contraste logístico es aún más elocuente. Según un relevamiento de The Athletic que calculó las distancias recorridas en línea recta entre bases y sedes de juego, Inglaterra acumuló unos 17.700 kilómetros hasta los cuartos de final, la ruta más extensa entre los equipos que confirmaron sus datos. Francia, en el extremo opuesto, llegó a cuartos habiendo recorrido menos de 3.200 kilómetros, manteniéndose casi todo el torneo en el corredor noreste de Estados Unidos.

Argentina, si bien no confirmó sus datos al relevamiento, tiene un recorrido que habla por sí solo: Kansas City ante Argelia, Dallas frente a Austria, Dallas de nuevo contra Jordania, Miami ante Cabo Verde, Atlanta frente a Egipto y de vuelta a Kansas City para los cuartos. Se estima que hasta el momento recorrió alrededor de 8.200 kilómetros y ahora, para la semifinal, debe viajar nuevamente a Atlanta.

México, por comparación, jugó siempre de local y alternó únicamente entre Ciudad de México y Guadalajara.

La victoria 3-1 ante Suiza le dio el pase a las semifinales.

La respuesta al relato de las "ayudas"

Todo esto ocurre en un contexto en el que crece en los medios internacionales un relato que sugiere que Argentina viene siendo favorecida por los árbitros en el torneo. Scaloni también salió al cruce de esa narrativa: "No existe eso de las ayudas. Como estamos en el fútbol 2026, con toda la tecnología, es imposible. Al final, las reglas están. Son claras. Va más por ese lado que por la realidad".

El contraste es difícil de ignorar: mientras desde afuera se construye un relato de ventajas para Argentina, los números muestran que la Selección fue una de las más exigidas logística y físicamente en el torneo.