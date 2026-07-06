Tragedia en Venezuela: informaron que hay 3.342 fallecidos, más de 16 mil heridos y cerca de 50 mil desaparecidos

Luego de la sorpresa de un primer terremoto, el segundo sismo terminó de concretar una tragedia en Venezuela. La crisis humanitaria se agranda con el correr de los días y las cifras van en aumento. El Ministerio de Comunicación actualizó este domingo el balance oficial y confirmó el ascenso de la cifra de muertos.

Los fallecidos, según el último informe, 3.342. Mientras que miles de personas continúan heridas o permanecen desaparecidas bajo los escombros. Las autoridades comunicaron que el número de lesionados llegó a 16.470, en tanto que entre 30.000 y 50.000 personas permanecerían desaparecidas, una cifra que refleja la magnitud del desastre y mantiene en marcha los operativos de búsqueda y rescate.

Búsqueda de equipos de todo el mundo bajo los escombros.

Los dos sismos, que tuvieron magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, provocaron el colapso de edificios, viviendas e infraestructura crítica en distintas regiones del país, dejando miles de familias sin hogar.

Con el correr de los días, el número de víctimas fatales continúa aumentando a medida que los equipos de rescate logran acceder a nuevas zonas afectadas. Los organismos de emergencia trabajan contrarreloj junto a efectivos militares, bomberos, rescatistas y brigadas internacionales que llegaron para colaborar en las tareas de asistencia.

Cómo buscan a las personas desaparecidas

Los rescatistas trabajan con maquinaria pesada, perros especializados y equipos de búsqueda para localizar sobrevivientes, aunque con el paso de las horas disminuyen las posibilidades de encontrar personas con vida.

Rescates, asistencia médica y asilo para personas que se salvan.

Miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales luego de que numerosas viviendas quedaran destruidas o presentaran daños estructurales que impiden su utilización.

Tras el desastre, distintos países comenzaron a enviar asistencia humanitaria para reforzar los operativos de emergencia. Entre ellos se encuentra Argentina, que despachó un avión con rescatistas especializados, personal militar, médicos e insumos para colaborar en las tareas de asistencia y búsqueda.