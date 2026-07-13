Milagros desapareció hace casi 3 semanas y su mamá entre llantos, confiesa: “Ya no sé dónde buscarla”

Milagros tiene 16 años y fue vista por última vez el 23 de junio.

Una familia marplatense vive momentos de extrema angustia por la desaparición de Milagros Angélica Mena, una joven de 16 años que salió de su casa, en Las Heras al 4300 el pasado 23 de junio y desde ese momento, nadie sabe nada de ella.

En diálogo con 0223, Mayra, su mamá, contó entre llantos que desde ese momento viven horas de desesperación porque su hija adolescente “no sabe manejarse sola” y "no la encuentran en ningún lado".

Milagros tiene 16 años y fue vista por última vez el 23 de junio.

“Anoche salimos también a buscarla. Ahora voy a salir de nuevo. Todavía no sabemos nada. No es una piba que salga mucho. Las últimas veces andaba con cuatro chicas que andaban de aca para allá. Y estaba muy rebelde. Estoy desesperada. No es una chica que se maneje sola, yo la llevo a la escuela, la traigo. Pero es la edad, está muy rebelde”, afirmó.

La mamá admitió que Milagros las había sorprendido en otras oportunidades y hubo que buscarla por el centro de Mar del Plata, afortunadamente con resultados positivos. “Esa vez la encontramos enseguida pero ahora la buscamos por todos lados. Es muy angustiante para mí. Es mi única hija y la cuido como oro. Ya no sé dónde buscarla”, concluyó.

Milagros mide 1,60, tiene contextura media, cabello largo castaño oscuro, tez trigueña y ojos marrones. Posee un aro microdermal en la mejilla derecha y no tiene tatuajes. Vestía una camperita Puma de color gris, el martes.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 7 está encabezando la investigación y la averiguación de paradero. Ante cualquier información para dar con su paradero, favor de comunicarse con la comisaría segunda al 2234949851 o al 2235694941.