Salió a probar el auto y no volvió: desesperada búsqueda de un jubilado
Andrés Manuel Félix Soroeta tiene 85 años. El jueves después de almorzar, su hijo lo ayudó a arreglar el auto y desde entonces no saben nada de él.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La familia de Andrés Manuel Félix Soroeta está desesperada. Es que el hombre de 85 años, solucionó un problema mecánico, salió a probar el auto, un Volkswagen Gol modelo 2005 blanco, y desde entonces no saben nada de él.
Según relató su hijo a 0223, el hombre salió de la vivienda con la billetera y la documentación del auto y dejó el celular en la vivienda. Al notar la tardanza del hombre para regresar a la vivienda, el grupo familiar comenzó a buscarlo, sin éxito.
De acuerdo a las averiguaciones que pudieron hacer, notaron que el hombre no realizó ningún pago con sus tarjetas de crédito y débito e indicaron que no tiene amigos ni otros familiares en la ciudad.
Andrés Manuel Félix Soroeta tiene 85 años, es canoso, tiene barba y bigote y dentadura postiza. Al momento de su desaparición vestía campera y pantalon tipo leggins negros, buzo gris, zapatillas y gorra oscura.
Quien tenga noticias sobre el paradero de Andrés Manuel Félix Soroeta puede comunicarse al 911.
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