Salió a probar el auto y no volvió: desesperada búsqueda de un jubilado

El hmbre está desaparecido desde el jueves a mediodía

La familia de Andrés Manuel Félix Soroeta está desesperada. Es que el hombre de 85 años, solucionó un problema mecánico, salió a probar el auto, un Volkswagen Gol modelo 2005 blanco, y desde entonces no saben nada de él.

Según relató su hijo a 0223, el hombre salió de la vivienda con la billetera y la documentación del auto y dejó el celular en la vivienda. Al notar la tardanza del hombre para regresar a la vivienda, el grupo familiar comenzó a buscarlo, sin éxito.

De acuerdo a las averiguaciones que pudieron hacer, notaron que el hombre no realizó ningún pago con sus tarjetas de crédito y débito e indicaron que no tiene amigos ni otros familiares en la ciudad.

Andrés Manuel Félix Soroeta tiene 85 años, es canoso, tiene barba y bigote y dentadura postiza. Al momento de su desaparición vestía campera y pantalon tipo leggins negros, buzo gris, zapatillas y gorra oscura.

Quien tenga noticias sobre el paradero de Andrés Manuel Félix Soroeta puede comunicarse al 911.