Armaron una colecta solidaria para costear la cirugía de urgencia de un joven marplatense

La obra social no cubre la intervención y necesita realizarla de manera urgente.

Los familiares y allegados de Facundo Pellitero impulsaron una colecta solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios para afrontar una cirugía de urgencia que necesita el joven marplatense y, según señalaron, no cubre su obra social.

Según el mensaje que difundieron en las redes sociales, la familia necesita recaudar 30 millones de pesos para costear la intervención médica. "Cualquier colaboración suma", expresó Abril, la hermana de Facundo, apelando a la solidaridad de la comunidad.

Para alcanzar el monto requerido pueden realizarse donaciones mediante transferencias bancarias a la cuenta a nombre de Abril Pellitero, que tiene como alias: ayudapellitero

La familia agradeció el acompañamiento y subrayó que toda contribución, por más pequeña que sea, representa una gran ayuda para avanzar con el tratamiento que el joven necesita.