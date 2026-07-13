Tragedia en ruta 88: murió un remisero tras chocar con un camión y una deportista marplatense está grave

Un siniestro fatal ocurrido durante la noche del domingo en la ruta 88 genereó conmoción tanto en Necochea como en Mar del Plata. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 55, en cercanías del paraje San José, y dejó como saldo un fallecido y al menos cuatro heridas.

El siniestro se produjo cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron un camión con semirremolque y un automóvil que prestaba servicio de remís.

De acuerdo a la información a la que accedió 0223, esta mañana se confirmó la identidad del remisero que perdió la vida en el trágico accidente: se trata de Santiago Irigoyen, de 58 años, quien se trasladaba en el vehículo impactado.

Como consecuencia del fuerte choque, Irigoyen falleció en el lugar. En tanto, las otras cuatro personas que viajaban en el automóvil sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidas por los servicios de emergencia.

Una de las adolescentes debió ser derivada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata tras sufrir un neumotórax. Se trata de una deportista local que continúa en grave estado.

Mientras tanto, otra de las menores afectadas recibió el alta médica luego de ser atendida, y una mujer mayor presentó una fractura de costilla por la que debió ser asistida.

Por su parte, el conductor del camión también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud con una fractura en una de sus piernas.