Mar del Plata deja atrás el frío y el martes arranca una racha de buen tiempo

Se prevén tres días con máximas de 15° y uno en el que la temperatura llegará a 16°.

Luego de un inicio de semana frío en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció un repunte en la temperatura para este martes, que dará origen a una seguidilla de buen tiempo que se extenderá hasta el sábado inclusive.

En principio, se prevé una noche de lunes con 8°, cielo que se mostrará parcialmente cubierto y fuertes ráfagas de entre 51 y 59 kilómetros por hora (km/h) desde el noroeste, que también se sentirán a lo largo del martes.

Sol y temperatura promedio de 15° le dan color a la semana en Mar del Plata.

En tanto a la siguiente jornada, pronosticaron una máxima de 14° y una mínima de 6°, y viento intenso que correrá hasta a 50 km/h proveniente del mismo sector.

Para la noche se normalizarán las condiciones y el martes finalizará con 9°, viento moderado del noroeste (13-22 km/h) y cielo parcialmente nublado, al igual que en el resto del día.

Este será el primer indicio de una mejoría meteorológica, ya que en el resto de la semana se esperan máximas de 15° para el miércoles, el jueves y el sábado, y de 16° el viernes.