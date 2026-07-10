En un operativo de saturación controlan más de 80 vehículos y aprehenden a dos personas con pedido de captura
Personal policial y del área de control urbano realizaron diversos controles que derivaron en múltiples infracciones y en la incautación de seis vehículos.
Por Redacción 0223
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Se llevó adelante en la ciudad de Tandil un operativo de saturación en diversos barrios que tuvo como resultado la inspección de más de 80 vehículos, la realización de 22 infracciones y la incautación de cuatro motocicletas y tres automóviles por distintas irregularidades.
Los controles se realizaron en los barrios Las Tunitas, Villa del Parque y 17 de Agosto, en el marco de las acciones conjuntas que desarrollan las fuerzas policiales y la comuna serrana para fortalecer la prevención y el control en distintos sectores de la ciudad.
El procedimiento se desarrolló en los últimos días con puestos de control ubicados en Estrada y De los Granaderos, Bolivia y Rosello, y Del Libertador y Thomas.
Del operativo participaron efectivos de las fuerzas policiales junto a inspectores del área de control urbano y operadores del centro de monitoreo.
Además de las 22 infracciones y la confiscación de los rodados, durante el operativo fueron aprehendidas dos personas sobre las que pesaban órdenes de captura vigentes.
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