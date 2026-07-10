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En un operativo de saturación controlan más de 80 vehículos y aprehenden a dos personas con pedido de captura

Personal policial y del área de control urbano realizaron diversos controles que derivaron en múltiples infracciones y en la incautación de seis vehículos.

Controles policiales en diversos barrios de Tandil.

10 de Julio de 2026 20:38

Por Redacción 0223

PARA 0223

Se llevó adelante en la ciudad de Tandil un operativo de saturación en diversos barrios que tuvo como resultado la inspección de más de 80 vehículos, la realización de 22 infracciones y la incautación de cuatro motocicletas y tres automóviles por distintas irregularidades.

Los controles se realizaron en los barrios Las Tunitas, Villa del Parque y 17 de Agosto, en el marco de las acciones conjuntas que desarrollan las fuerzas policiales y la comuna serrana para fortalecer la prevención y el control en distintos sectores de la ciudad.

Los controles estuvieron a cargo de personal policial y de la municipalidad de Tandil.

Una de las incautaciones de vehículos realizadas en Tandil.

El procedimiento se desarrolló en los últimos días con puestos de control ubicados en Estrada y De los Granaderos, Bolivia y Rosello, y Del Libertador y Thomas.

Del operativo participaron efectivos de las fuerzas policiales junto a inspectores del área de control urbano y operadores del centro de monitoreo.

Además de las 22 infracciones y la confiscación de los rodados, durante el operativo fueron aprehendidas dos personas sobre las que pesaban órdenes de captura vigentes.

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