Cinco ladrones intentaron robarle el auto a una pareja: atacaron a la mujer y la agarraron del cuello

Un grupo de cinco ladrones intentó robarle el auto a una pareja en la puerta de su vivienda en el barrio San Patricio. El violento ataque quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió en la mañana de este domingo en la intersección de las calles 457 y 6, cuando una mujer que cerraba el baúl del rodado fue interceptada por cuatro delincuentes que descendieron de un Peugeot 207 gris oscuro.

En principio, tres sujetos encapuchados abordaron a la víctima, y luego uno de ellos abrió la puerta derecha del automóvil, que aceleró y provocó que se dieran a la fuga con apenas algunas pertenencias.

En el video difundido en redes sociales se observa que la mujer quiso correr, pero fue alcanzada por uno de los asaltantes. Tras ello, otro la tomó del cuello desde atrás, al mismo tiempo que el resto de la banda intentaba sustraer el vehículo.

Sin embargo, el conductor logró frustrar el robo y que los agresores se subieran al Peugeot en el que habían llegado para escapar rápidamente.