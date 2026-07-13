Asado y despedida de Kansas City: así fue el último rito sagrado de la Scaloneta antes de Inglaterra
La delegación argentina compartió un último asado antes de partir hacia Atlanta para disputar las semifinales. Los protagonistas admitieron que esta tradición fue clave para la conexión grupal.
Por Redacción 0223
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Kansas City (KC) despidió a la selección argentina —que hizo base en dicha ciudad durante toda la competencia— en una tarde ideal a pura cumbia santafesina y, como no podía ser de otra forma, asado. Las imágenes fueron compartidas por Claudio "Chiqui" Tapia, que se sumó a los cocineros para darle el mejor manjar argento a los actuales campeones del mundo.
Con Dibu Martínez consultando, a modo de broma, si se trataba de "todo light", cuando lógicamente cuentan con una minuciosa planificación alimentaria que le da margen a darse estos gustos, y Lautaro Martínez musicalizando el ritual, comenzó el último gran asado para la Scaloneta en esta Copa del Mundo.
Por su parte, Lionel Scaloni, gran hacedor de este equipo, se sumó a testear los primeros cortes que salían de la parrilla. Obvio, los aprobó. Nico González y Alexis Mac Allister hicieron lo propio y aceptaron un bocado previo.
"No nos vamos a cansar de decirles que esos son los mejores momentos de todos, con diferencia. Eso y los festejos como el otro día ante Egipto, obvio. Son momentos únicos que no van a volver a vivir", explicó el técnico en la conferencia de prensa previa al choque ante Suiza. Las imágenes de hoy respaldaron sus dichos de hace días.
Así, KC, que supo conectar a la perfección con jugadores e hinchas de la albiceleste, le dijo "adiós" al seleccionado, que partió rumbo a Atlanta, ubicada en el estado de Georgia, para enfrentarse a Inglaterra en uno de los choques más importantes que alguna vez le tocó enfrentar a este grupo de jugadores.
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