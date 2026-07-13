Como si fueran campeones: increíble recibimiento a Noruega y remo multitudinario en Oslo

Cerca de 90.000 aficionados se congregaron en la capital del país nórdico para celebrar la histórica actuación. Noruega se despidió del Mundial el sábado al perder ante Inglaterra por 2-1 en la prórroga en cuartos de final, tras eliminar a Brasil y a Costa de Marfil previamente. Los futbolistas, con su gente, recrearon un multitudinario "remo vikingo", la gran imagen de la máxima cita.

La plaza del Palacio Real estaba abarrotada cuando el equipo escandinavo se sentó frente a la multitud para iniciar el ya famoso "remo vikingo". Mientras tanto, el príncipe heredero Haakon marcaba el ritmo de la multitud y del equipo tocando un tambor. "Es sencillamente increíble ver todo el apoyo que recibimos y hasta qué punto todo el país está detrás de nosotros. Tanta alegría, tantas sonrisas y tan buen ambiente. Es realmente fantástico", declaró el capitán de la selección, Martin Odegaard, al canal público NRK.

La estrella del equipo, el goleador Erling Haaland, no estuvo presente en las celebraciones con el público, según NRK porque tenía que tomar un vuelo. Sin embargo, previamente había asistido a la recepción ofrecida por el rey Harald. De hecho, una imagen de Haaland bajando del avión se hizo viral. El delantero del Manchester City llegó al país desde Estados Unidos con un recuerdo de un mapache agarrado a una botella. "Me siguió a casa", bromeó el jugador en redes sociales, quien acompañó el mensaje con un emoticon riéndose.





