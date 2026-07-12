La cábala que busca recuperar la Selección Argentina para enfrentar a Inglaterra

La AFA realizó un pedido formal para que la Albiceleste utilice la camiseta suplente en la semifinal del Mundial 2026, una elección cargada de historia frente a Inglaterra.

La cuenta regresiva para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra ya comenzó y, mientras Lionel Scaloni ajusta los últimos detalles futbolísticos, la AFA también trabaja en aspectos organizativos. Uno de ellos tiene que ver con la indumentaria que utilizará el equipo nacional, ya que elevó un pedido formal ante la FIFA para disputar el encuentro con la camiseta alternativa.

Según trascendió, la solicitud apunta a que Argentina vista el uniforme azul y negro, el mismo que utilizó en la victoria por 3-0 frente a Jordania durante la fase de grupos. La respuesta oficial llegará recién el martes, cuando la FIFA determine cuál de los dos equipos será considerado local. Por el orden del cuadro, Inglaterra tendría prioridad para jugar con su tradicional camiseta blanca, lo que abriría el camino para que la Albiceleste luzca su casaca suplente.

La elección no parece ser casual. Dentro de la AFA entienden que el uniforme alternativo está ligado a algunos de los capítulos más memorables de la historia de la Selección frente a Inglaterra. El recuerdo inevitable es el de México 1986, cuando el equipo de Carlos Bilardo derrotó 2-1 a los ingleses con la inolvidable actuación de Diego Maradona, autor de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", vistiendo la histórica camiseta azul.

Ese antecedente positivo también se repitió en Francia 1998. En aquella oportunidad, el conjunto dirigido por Daniel Passarella utilizó una versión azul más oscura de la camiseta alternativa y eliminó a Inglaterra por penales tras igualar 2-2, con una actuación consagratoria de Carlos Roa bajo los tres palos.

En cambio, las veces que Argentina enfrentó a los británicos con la camiseta titular no dejaron buenos recuerdos. En el Mundial de 1966 cayó 1-0 en los cuartos de final, mientras que en Corea-Japón 2002 volvió a perder por el mismo marcador, con un penal convertido por David Beckham que resultó determinante para la eliminación del equipo dirigido por Marcelo Bielsa en la fase de grupos.

Ahora, la Selección Argentina espera la decisión definitiva de la FIFA con la ilusión de repetir una imagen que quedó grabada en la memoria de todos los hinchas. Más allá de lo deportivo, el posible regreso de la camiseta alternativa frente a Inglaterra representa un fuerte símbolo para una rivalidad histórica que volverá a escribirse en la semifinal del Mundial 2026.