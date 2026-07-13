Un tuit de Liam Gallagher encendió las redes en la previa del Argentina - Inglaterra

El cantante de Oasis, amado en nuestro país, respondió acerca de cómo vivirá el encuentro.

Mientras la semifinal entre Argentina e Inglaterra se acerca cada vez más, un mensaje de Liam Gallagher, integrante de Oasis, encendió las redes y le sumó un condimento especial a la previa. La voz de la icónica banda británica respondió un tuit en el que le preguntaban cuáles eran sus sensaciones de cara al duelo entre su país y una nación por la que siempre manifestó un profundo cariño: Argentina.

"Es duro estar aquí amando a Argentina y a toda su hermosa gente, pero sin querer que ganen", respondió Liam.

Gallagher ya había protagonizado otros intercambios con usuarios argentinos durante este Mundial. Sus publicaciones suelen combinar fútbol, humor y la histórica rivalidad entre Inglaterra y Argentina, lo que le ha valido una gran interacción en redes sociales.

El mensaje llegó en la previa de un nuevo cruce mundialista entre ambas selecciones. Argentina viene de eliminar a Suiza, mientras que Inglaterra avanzó tras superar a Noruega. Ahora, ambos buscarán un lugar en la gran final.

Los hermanos Gallagher son fanáticos confesos del Manchester City y su relación con el fútbol siempre fue cercana.

El partido se disputará este miércoles desde las 16 en Atlanta y marcará un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.