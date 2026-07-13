Elijo creer: Argentina jugará con camiseta azul la semifinal ante Inglaterra

La única vez que Argentina utilizó la camiseta alternativa en este mundial fue en el cierre de la fase de grupos ante Jordania.

Todo es motivo para creer, para confiar, para volver a ilusionarse. La Selección Argentina afrontará uno de los partidos más importantes de su historia, por la instancia y por lo que significa el rival, con la indumentaria alternativa. La Scaloneta jugará frente a Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026 con la camiseta azul.

Como sucedió en la mayoría de los partidos en los que se enfrentaron, uno de los dos tendrá que lucir su indumentaria alternativa. Y en este caso el que dejará de lado su prenda tradicional será la Albiceleste, puesto que en el reparto que se hace por protocolo y para definiri la ubicación para cada parcialidad en el estadio, quedó del lado visitante.

Por consiguiente, volverá a exhibir su camiseta azul oscuro con vivos en azul claro, que estrenó en marzo con los amistosos de Zambia y Mauritania en la Bombonera y que en esta Copa del Mundo ya utilizó frente a Jordania en su tercer compromiso por la fase de grupos.

En ese mismo sentido, vale recordar que tanto por los Cuartos de Final de México 1986 como por los Octavos de Final de Francia 1998, Argentina vistió de azul para vencer a Inglaterra. Sin embargo, no todos son buenos recuerdos con la vestimenta suplente, dado que en la fase de grupos de Chile 1962 fue victoria del elenco inglés por 3 a 1.

Además, en las otras dos ocasiones en las que quedaron cara a cara por el certamen global, Argentina vistió la habitual casaca titular con bastones verticales en celeste y blanco, y perdió ante Inglaterra. En los Cuartos de Final de 1966 y por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Corea y Japón 2002.