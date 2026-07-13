La FIFA confirmó los árbitros para Argentina - Inglaterra

Ismail Eifath tendrá que afrontar uno de los partidos más importantes de su carrera.

La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó la terna arbitral para el partido de Argentina - Inglaterra que se disputará este miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, Estados Unidos.

El duelo contará con el estadounidense Ismail Elfath como juez principal, y sus dos compatriotas como primer y segundo asistente, Corey Parker y Kyle Atkins, respectivamente, acompañados de los italianos Maurizio Mariani como el cuarto árbitro y Daniele Bindoni como el asistente de reserva.

El referí de origen marroquí, impartió justicia en tres partidos de la Copa Mundial, con dos encuentros en la fase de grupos: el empate de Países Bajos 2 a 2 ante Japón y la eliminación de Uruguay frente a España por la mínima, que contó con la expulsión de Agustín Canobbio al final del encuentro.

Por último, participó en la victoria de Noruega contra Brasil por 2-1 en los octavos de final disputados en el MetLife de New Jersey.



