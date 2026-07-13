La FIFA confirmó los árbitros para Argentina - Inglaterra
Un estadounidense, nacido en Marruecos, será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más peleados del Mundial. Fue el cuarto árbitro en la final de Qatar.
Por Redacción 0223
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La Federación Internacional de Fútbol Asociación confirmó la terna arbitral para el partido de Argentina - Inglaterra que se disputará este miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Atlanta Stadium, Estados Unidos.
El duelo contará con el estadounidense Ismail Elfath como juez principal, y sus dos compatriotas como primer y segundo asistente, Corey Parker y Kyle Atkins, respectivamente, acompañados de los italianos Maurizio Mariani como el cuarto árbitro y Daniele Bindoni como el asistente de reserva.
El referí de origen marroquí, impartió justicia en tres partidos de la Copa Mundial, con dos encuentros en la fase de grupos: el empate de Países Bajos 2 a 2 ante Japón y la eliminación de Uruguay frente a España por la mínima, que contó con la expulsión de Agustín Canobbio al final del encuentro.
Por último, participó en la victoria de Noruega contra Brasil por 2-1 en los octavos de final disputados en el MetLife de New Jersey.
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