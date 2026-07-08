Le robaron la moto a metros de la comisaría: tiene 65 años, está jubilado y la usaba para trabajar

"Es de locos lo que estamos viviendo", expresó un vecino del barrio Estrada.

Este mediodía le robaron la moto a un jubilado en la zona norte de Mar del Plata. Alrededor de las 13, dos motochorros se acercaron por Andrade a la intersección con Acevedo y le sustrajeron una Yamaha 250 modelo 2012 color negra, que el hombre usaba para trabajar.

El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad de una casa de la cuadra y lo más sorprendente es que todo ocurrió a metros de la Comisaría 7ma en el barrio Estrada.

En el video es posible ver cómo el vecino de 65 años es sorprendido por los motochorros, en el momento en que se detenía para bajar del rodado y entrar a su domicilio.

Uno de los motochorros se subió al vehículo del jubilado y se fugó, mientras el otro escapó en sentido contrario, paradójicamente en dirección a donde está ubicada la comisaría. "Es de locos la inseguridad que estamos viviendo", comentó a 0223 otro vecino.