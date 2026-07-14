Horror y desesperación: discutió con sus hijas e intentó incendiar la casa con ellas adentro

Las jóvenes relataron la discusión que habían tenido con su madre.

Una mujer de 37 años fue acusada de intentar incendiar su casa en Maimará, Jujuy, mientras sus dos hijas permanecían en el interior de la vivienda. El grave episodio de violencia familiar es investigado por la Justicia, que busca determinar cómo se desarrollaron los hechos y la responsabilidad de la sospechosa.

El episodio ocurrió en el barrio Sumaj Pacha de la localidad jujeña de Maimará y salió a la luz luego de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia intrafamiliar. Cuando los efectivos policiales llegaron al domicilio, entrevistaron a las dos jóvenes, de 18 y 15 años, quienes relataron la discusión que habían mantenido con su madre momentos antes.

Las llamas, gracias a la intervención policial, no llegaron a iniciarse.

Cómo están las víctimas y cómo sigue la investigación

Según el testimonio de las víctimas, en medio del conflicto la señora tomó un líquido combustible y comenzó a arrojarlo por distintos sectores de la vivienda con la presunta intención de provocar un incendio mientras ellas seguían dentro de la casa. La rápida intervención policial permitió controlar la situación antes de que el fuego llegara a iniciarse.

En medio de la crisis, la adolescente de 15 años sufrió lesiones en los antebrazos, por lo que debió ser asistida por personal del SAME y recibió atención médica. La acusada también fue trasladada inicialmente al hospital local y luego derivada al centro de salud de Tilcara, donde quedó internada para su evaluación y estabilización.

El hecho ocurrió en la localidad de Maimará.

La investigación quedó a cargo de la Justicia de Jujuy, que ahora deberá reconstruir cómo ocurrieron los hechos y definir la situación procesal de la mujer. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, los investigadores buscan establecer todos los detalles del episodio y las circunstancias que desencadenaron el violento conflicto familiar.