"Perdimos absolutamente todo": el desesperado pedido de ayuda de una familia tras el incendio de su casa

Una familia atraviesa días de angustia después de que un incendio arrasara con gran parte de su vivienda el último viernes por la noche. El fuego avanzó sin control en cuestión de minutos y perdieron todas sus pertenencias.

Todo comenzó alrededor de las 19:11, mientras la familia miraba el partido de Argentina, en su vivienda ubicada en Scarpatti 1377. "Mi hijo menor subió al segundo piso a jugar a la Play y bajó corriendo avisando que se estaba prendiendo fuego", señaló Mariana en diálogo con 0223.

La mujer contó que al subir encontró una escena desesperante: "Vi fuego en el pasillo y la cocina estaba llena de humo, no se podía respirar", relató. En un intento por controlar el incendio, buscó conectar una manguera, aunque no lo consiguió. "Mis vecinos llamaron a los bomberos e intentamos subir a tirar agua, pero se nos hizo imposible entrar", explicó.

Según su testimonio, los primeros en llegar fueron efectivos policiales, pero los bomberos demoraron varios minutos más. "Llegaron dos patrulleros y los bomberos no venían, tardaron demasiado. Cuando llegaron tuvieron problemas con la manguera, que estaba rota. Después se quedaron sin agua y llamaron otro camión, en el cual no podían conectar la manguera", afirmó.

La mujer aseguró que esas dificultades resultaron determinantes. "Por desgracia, cuando pudieron solucionarlo, el fuego había consumido absolutamente todo en las habitaciones y parte de la cocina-comedor", lamentó.

No era la primera vez que la familia enfrentaba una situación similar. "Habíamos tenido un incendio hace cuatro años y yo había vuelto a acondicionar con mucho esfuerzo las habitaciones", contó con angustia.

Actualmente, la familia está integrada por una hija de 19 años que estudia en Neuquén, otra adolescente de 15 años y un hijo de 14. Tras el siniestro, debieron mudarse de manera provisoria a la planta baja de la misma propiedad, donde vive el abuelo de Mariana.

"Mi abuela falleció hace dos años y estamos durmiendo en la habitación de ella. Volvimos a armar una cama que nos prestaron junto con frazadas", reveló. Sobre las pérdidas materiales, fue contundente: "Todo lo nuestro está derretido o se redujo a cenizas".

Además de ropa, muebles y elementos básicos, la familia necesita ayuda para afrontar tratamientos médicos. La mujer explicó que padece lupus y fibromialgia, está anticoagulada y perdió su medicación durante el incendio. "Algunas cosas me dio mi mamá, porque padece leucemia y artritis y coincidimos en algunos medicamentos", declaró.

También pidió colaboración para conseguir el tratamiento de su hijo de 14 años, quien tiene TDAH y toma metilfenidato de 18 miligramos de liberación osmótica y metilfenidato de 10 miligramos de liberación rápida. Afortunadamente, las carpetas médicas pudieron recuperarse porque estaban guardadas debajo de la mesada de la cocina, un sector que no fue alcanzado por las llamas.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Mariana al 2235940928 o enviar una donación al alias esperanza.x para que la familia pueda reconstruir los cimientos de la casa.