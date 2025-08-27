Policía bonaerense: ponen en marcha un nuevo grupo motorizado

Las 12 nuevas motocicletas incorporadas a la policía bonaerense en el distrito de General Paz.

Las fuerzas policiales motorizadas comenzaron a desplegarse en mayor número por diversos municipios de la provincia de Buenos Aires: luego de la inauguración de un puesto sobre ruta 11 en la costa del partido de Mar Chiquita, la gobernación bonaerense abrió otra sede de esa dependencia en el distrito de General Paz, con base en la localidad de Ranchos.

Este nuevo cuerpo está integrado por 12 motocicletas y personal policial especialmente capacitado para llevar adelante acciones de prevención.

De la presentación de la nueva delegación de las fuerzas participó el intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez y dos jefes comunales de esa región en los que operará también el nuevo cuerpo policial: Osvaldo Dinapoli, de General Belgrano, y Javier Gastón, de Chascomús.

El intendente de General Paz, Juan Manuel Álvarez, en el acto de la policía motorizada.

La iniciativa del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires está destinada a reforzar las tareas de control en las calles de diversas comunas de la provincia.

Según se informó, los móviles dispuestos en Ranchos intervendrán en distintos municipios de la zona a partir de órdenes de servicio, y en el caso de Chascomús se sumarán a los operativos de tránsito, especialmente al control de motos.

La puesta en marcha del grupo contó también con la presencia del subsecretario de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad bonaerense, Eduardo Aparicio.